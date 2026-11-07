職場霸凌專章上路案量增 勞動部爭取59名查察員分派地方

「職業安全衛生法」增訂的職場霸凌防治專章已於7月上路，為強化地方政府調查量能，勞動部向行政院爭取增聘59名專職查察員分派至各縣市，負責調查事業單位「最高負責人」涉及的職場霸凌案件。

據職場霸凌申訴案件通報系統統計，7月1日至10月31日止，施行前已申訴但尚未結案者，協調成立24件、調查成立72件、調查不成立498件；施行後協調成立173件、調查成立72件、調查不成立801件。

依職安法規定，若職場霸凌行為人為事業單位最高負責人，案件將由直轄市、縣市政府等地方主管機關調查，勞動部日前獲行政院同意增聘59名專職查察員，並補助地方政府相關人力及經費。

為提升第一線人員在案件受理、訪談蒐證、事實認定及調查報告撰寫等方面的專業能力，確保調查程序及案件處理品質，職安署也陸續舉辦「職場霸凌案件申訴調查處理教育訓練」，近日已完成第一批次訓練。

職安署職業衛生健康組組長張國明表示，勞動部以就安基金補助地方政府增聘59名專職查察員，並依各地方政府職場不法侵害檢查量、轄區事業單位數及勞工人數等，綜合考量人力分派，第一批20多名查察員已分派至地方。