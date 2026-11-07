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連8凍！中油宣布下周油價不調整 已吸收340億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美伊戰爭導致國際能源飆漲，現因美國民主黨贏得期中選舉，盡早結束戰爭有望，國際油價回軟，中油國內油價連8凍。聯合報系資料照
美伊戰爭導致國際能源飆漲，現因美國民主黨贏得期中選舉，盡早結束戰爭有望，國際油價回軟，中油國內油價連8凍。聯合報系資料照

美國期中選舉結果提高市場對美伊戰爭降溫的期待，國際油價本周回軟，布蘭特原油已再見兩位數。中油7日宣布，下周一（9日）凌晨零時起至11月15日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，這是連續8周凍漲，中油吸收金額較本周減少。

國內92無鉛汽油每公升售價維持31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、柴油每公升29.9元。

根據中油國內油價公式，前周7D3B指標油價每桶117.01美元，本周99.79美元，新台幣對美元匯率從32.460兌一美元貶至32.763兌一美元，考量匯率後指標油80％變動幅度已轉呈下跌11.14％。

中油表示，中東地區油輪遇襲事件持續發生，市場擔憂原油運輸受阻，國際油價仍處高檔，而政府則是持續平穩國內汽柴油售價。其中，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元；中油則執行亞鄰最低價政策及美伊戰爭專案平穩機制，11月9日至11月15日各再吸收4.3元及5.9元，合計汽、柴油各共吸收8.0元，以維持國內汽、柴油價格不調整。

中油統計，自2月28日至11月8日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約340.7億元。中油表示，將持續掌握國際政經情勢及油品市場供需變化，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。

中油 油價 柴油

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