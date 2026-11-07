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天氣轉涼！東北季風最強在「這一天」 中部以北低溫下探16度

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11月8日晚起東北季風增強 10日低溫探16度

中央社／ 台北7日電
明晚起東北季風增強，9日大台北和東北部防較大雨勢。聯合報系資料照
明晚起東北季風增強，9日大台北和東北部防較大雨勢。聯合報系資料照

氣象署表示，明天東北季風減弱，各地大多多雲到晴，僅東部零星雨，明晚起東北季風增強，9日大台北和東北部防較大雨勢，桃竹苗、花東也有雨，10日中部以北、東北部低溫探16度。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季風減弱，迎風面水氣減少，各地大多是多雲到晴，僅東半部零星降雨，午後屏東地區、嘉義至高雄山區有零星短暫陣雨。

張承傳指出，明晚起東北季風將開始增強，桃園以北將有零星降雨，他提到，這波東北季風強度較強，並將持續影響至11日。

張承傳表示，9日水氣較多，大台北和東北部有短暫降雨，慎防較大雨勢，而桃竹苗、花東、恆春半島也有局部降雨，至於中南部多雲到晴，午後屏東地區以及台南、高雄山區有零星短暫陣雨。

張承傳指出，10日、11日儘管受到東北季風影響，但水氣沒那麼多，桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，而台東、恆春半島有零星降雨，新竹以南為多雲到晴。

12日東北季風減弱，水氣減少，張承傳表示，各地大多轉為多雲到晴，僅東半部、恆春半島、基隆北海岸、大台北山區會有零星降雨，他提到，13日、14日東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，其他地區多雲到晴。

氣溫部分，張承傳指出，明天東半部高溫攝氏27、28度，西半部29至32度，白天普遍為舒適到悶熱，早晚稍涼，低溫21至24度，西半部留意溫差較大。

張承傳表示，預計9日北部中午高溫可能僅剩23度，其他地區也會逐漸降溫。

他說，10日一整天將是這波東北季風最強的時候，中部以北、東北部低溫下探16、17度，其他地區18至20度，而白天北部、宜花高溫可能僅剩約20至23度，中部約25度，南部約27度，台東約24度。

張承傳指出，11日氣溫將稍微回升，但仍偏涼，較明顯的回溫要到12日後，低溫約回到20至23度，高溫也會逐漸回升27度以上。

此外，颱風查帕卡今天下午2時生成，張承傳表示，目前颱風距離台灣約2000多公里，預計9日起將慢慢迴轉、可能增強為中颱，路徑將先往西北西前進，再逐漸轉往東北、遠離台灣，距離台灣最近距離仍有將近1400公里。

東北季風 低溫 氣象署

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