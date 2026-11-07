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「啊！沒關係啦快閃餐廳」重現…名廚江振誠帶母做公益 失智長者上菜

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「不老夢想125號」喜迎開館十周年，今重現「啊！沒關係啦快閃餐廳」，右一為名廚江振誠。圖／弘道基金會提供
「不老夢想125號」喜迎開館十周年，今重現「啊！沒關係啦快閃餐廳」，右一為名廚江振誠。圖／弘道基金會提供

弘道老人福利基金會進駐台中市紀念建築「宮原武熊宅邸」，打造「不老夢想125號」，喜迎開館十周年，今再與睽違六年的名廚江振誠合作，重現由失智長輩擔任服務生的「啊！沒關係啦快閃餐廳」。從不老料理人、真人圖書館到不老夢攤主，展現長者參與社會的多元樣貌。

弘道基金會執行長李若綺說，6年前受日本「會上錯菜的餐廳」啟發，與江振誠首合作推出「啊！沒關係啦快閃餐廳」，今年適逢不老夢想125號十周年，再次邀江振誠合作，舉辦2場快閃餐廳，開放64名民眾，由7名失智長者擔任服務生，盼民眾打破對失智症的既定印象，看見失智者依然具備學習、服務能力。

江振誠今邀請江母一同投入公益。江振誠回憶，六年前首度與失智長輩合作，感覺他們就像一群快樂的天使；今年他配合秋冬轉涼，也兼顧蔬菜、蛋白質等均衡攝取，設計台灣麻油雞、法式普羅旺斯烤時蔬與西班牙咖哩海鮮飯等三道異國家常料理，讓客人吃得溫暖、滿足。

85歲廖姓阿公曾任餐廳廚師，但去年住院後，認知功能迅速退化，日照活動減少帶領點心製作，這次擔任服務生，熱情不減；71歲的不老料理人張明霞則分享，在125號工作讓獨居的她不僅獲得經濟安全感，更能持續與社會連結、認識高齡資源。

現場包括衛福部次長呂建德、台中市社會局副局長廖宗侯，以及多年來支持125號的企業、學校及各界合作夥伴齊聚一堂，共同回顧十年來的發展成果，並參與餐會。

呂建德說，政府今年推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案3.0」，極力主張失智者的社會參與及自主生活，快閃餐廳正是最好的實踐示範；廖宗侯強調，社會局已與弘道完成續約，未來十年將聚焦職務再設計、智慧科技與文化資產活化，打造尊嚴安老的友善城市。

弘道基金會董事長王乃弘表示，不老夢想125號至今累積102名中高齡者參與「不老料理人」及「不老攤主」計畫，配合開館十周年，125號也推出「夢想正當拾」特展，歡迎大家到館免費參觀。

「不老夢想125號」喜迎開館十周年，今重現「啊！沒關係啦快閃餐廳」。圖／弘道基金會提供
「不老夢想125號」喜迎開館十周年，今重現「啊！沒關係啦快閃餐廳」。圖／弘道基金會提供

85歲失智廖阿公（左二）擔任「啊！沒關係啦快閃餐廳」服務生，提供送餐服務。圖／弘道基金會提供
85歲失智廖阿公（左二）擔任「啊！沒關係啦快閃餐廳」服務生，提供送餐服務。圖／弘道基金會提供

「不老夢想125號」喜迎開館十周年，今重現「啊！沒關係啦快閃餐廳」，名廚江振誠與媽媽一起準備餐點。圖／弘道基金會提供
「不老夢想125號」喜迎開館十周年，今重現「啊！沒關係啦快閃餐廳」，名廚江振誠與媽媽一起準備餐點。圖／弘道基金會提供

名廚江振誠頒發「啊！沒關係啦快閃餐廳」服務生聘書給85歲廖姓阿公。圖／弘道基金會提供
名廚江振誠頒發「啊！沒關係啦快閃餐廳」服務生聘書給85歲廖姓阿公。圖／弘道基金會提供

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