家庭護理師1/ 獨立居護所難生存 照護司長蔡淑鳳：聯盟聚落守住專業

面對日趨老化的社區家庭，居家照護服務不僅是民眾的需求，也是產業發展趨勢。「全台居護共識論壇」今天舉行，衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，「每個家庭都需要一位家庭護理師。」民眾面對從健康到衰弱、疾病到失能等問題時，需要了解家庭狀況，協助判斷需求，並在適當時機串連醫療、長照與社區資源的專業角色。

「全台居護共識論壇」由居家護理聯盟總會舉辦、衛福部護理及健康照護司指導，今於台中慈濟醫院舉行，期盼結合基層醫療與長照資源，共同推動居家照護網絡，推動居家護理服務在全台開花結果，守護社區家庭健康。

居家護理開創新商機 政府籲兼顧專業與市場

針對每個家庭都需要一位家庭護理師，蔡淑鳳表示，診所與長照體系各有專業分工，民眾需要護理師協助串連醫療、長照與社區資源。此外，家庭護理師提供社區民眾預防性照護，正是為了回應三大核心照護需求，包括：疾病衍生的照護負擔、慢性病與癌症帶來的健保財務負擔、以及民眾在家善終和在家照護的需求。

針對居家護理所（下稱居護所）推動產業化，蔡淑鳳直言，產業在談供需平衡，商業則是追求利潤。她強調，居護所發展過程中應以商業的模式實現專業的價值，在地化且各有特色，避免因生存壓力侵蝕專業本質。

她也坦言，目前全台6成居護所屬於獨立型，一間居護所中甚至只有5至6位人力，缺乏資源且難以生存，恐面臨大資本併購與市場壟斷的危機。為此，衛福部期盼藉由推動獨立型居護所聯盟與聚落合作，打造以全人護理為核心的社區照護生態體系。

居護所如開診所 護理師發展空間無限

隨著社會邁向高齡化，從出生到老到死，每個家庭對護理師的需求皆遠大於供給。台中市衛生局長曾梓展以自身離開醫學中心開立診所的經驗為例，指出耳鼻喉科、眼科及皮膚科等熱門科別之所以受歡迎，在於未來能離院「當老闆」，而居護所的營運模式亦如開設診所，能提供護理師創業的舞台。

他強調，居護所站在第一線服務民眾，只要服務品質做好發展空間無限。目前政府已有豐富經費挹注，涵蓋居家安寧、居家照顧、訪視及高風險孕產婦照顧等公費經費。此外，居家護理未來不僅可結合長照ABC站與車隊，更可拓展自費服務項目與醫療輔具需求，鼓勵護理同仁在專業與創業道路上勇往邁進。

社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸則指出，居護所應落實全人評估與專業分工，推動從預防衰弱到出院返家的連續性照護，有效降低再住院率。未來將結合多元宣導讓民眾認同護理價值，與政府對話爭取資源，期許「家庭護理師」成為引領社區照顧協作的總舵手。

推動彈性工時 吸引護理人才回流

據衛福部統計顯示，全台領有護理師執照約31萬人，實際執業僅19萬人，執業率為六成二。護理師公會全聯會副理事長賈佩芳表示，居家護理所若能推動彈性人資與自主管理，並提供合理薪資與友善職場，將能有效吸引護理人員回流並提升留任率，實現健康永續發展目標。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷回憶，過去邀請美國舊金山學者分享推動家庭護理師（FNP）計畫，從校園培訓逐步發展至社區照護，證實此發展模式完全可行。她也藉此勉勵護理人員投入社區，期望護理師們成為「每一個家庭的驕傲」與護理專業的榮耀。