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行醫近半世紀貢獻獲肯定 陳志鴻獲頒終身醫療奉獻獎

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
賴清德總統（左二）頒發醫療奉獻獎給成大醫院前院長陳志鴻（右二）。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左二）頒發醫療奉獻獎給成大醫院前院長陳志鴻（右二）。記者邱德祥／攝影

中華民國醫師公會全國聯合會今天在台北圓山大飯店舉辦「第79屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、醫療貢獻獎及台灣醫療報導獎頒獎典禮」，由理事長陳相國主持，賴清德總統親自出席頒獎，向長年投入醫療工作的醫界人士致敬。今年共有6位行醫滿70年以上的醫師、2142位行醫滿40至65年的資深醫師，以及20位醫療典範獎、19位醫療貢獻獎得主獲表揚。

今年的終身醫療奉獻獎由成大醫院前院長、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授獲得，表彰他近50年來對台灣醫療的卓越貢獻。賴清德在典禮中頒發終身醫療奉獻獎、台灣醫療典範獎，以及行醫滿80年、75年及70年的資深醫師獎項；衛生福利部長石崇良則頒發台灣醫療貢獻獎，並與陳相國共同表揚行醫滿65年至45年的資深醫師。

醫師公會全聯會表示，台灣醫療能夠持續進步、屢獲國際肯定，仰賴全國各地醫師長年堅守醫療崗位，不僅奠定醫療品質的基礎，也以專業與經驗成為後輩醫師的學習典範。因此，透過醫師節公開表揚行醫滿40年以上的資深醫師，肯定他們數十年如一日的付出，以及守護民眾健康的奉獻精神，也期盼增進社會對醫師的認同與信任，促進良好醫病關係，帶動醫療與公共衛生環境持續健全。

此外，醫師公會全聯會創辦的「台灣醫療報導獎」今年邁入第12屆，並持續獲得玉山銀行支持。獎項分為平面類、廣電類、新媒體類及徵文類，鼓勵媒體與創作者深入報導醫療議題，包括醫師照護民眾健康的故事、醫療新科技的發展、醫療體系面臨的現況與挑戰，以及台灣醫療的成果。

醫師公會全聯會表示，期盼透過優質醫療報導，讓社會更加了解醫療現場與醫界付出，促進醫病關係和諧，也讓媒體專業報導成為支持台灣醫療發展的力量。

今年醫師節特別表揚行醫滿70年以上的資深醫師賴白駒（右二）和趙德讓（左二）。記者邱德祥／攝影
今年醫師節特別表揚行醫滿70年以上的資深醫師賴白駒（右二）和趙德讓（左二）。記者邱德祥／攝影

醫師公會全國聯合會今天舉辦「第79屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、醫療貢獻獎及台灣醫療報導獎頒獎典禮」，由醫師公會全聯會陳相國理事長（左）主持，賴清德總統（中）親臨大會頒獎。記者邱德祥／攝影
醫師公會全國聯合會今天舉辦「第79屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、醫療貢獻獎及台灣醫療報導獎頒獎典禮」，由醫師公會全聯會陳相國理事長（左）主持，賴清德總統（中）親臨大會頒獎。記者邱德祥／攝影

醫療奉獻獎 陳志鴻

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