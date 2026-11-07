一動就關節痛？腰痛？醫揭長者健身避免愛傷 考慮這個時間上健身房

超高齡社會和健身風氣盛行下，長者開始走進健身房。但若有慢性病、骨關節炎，該怎麼避免受傷？嘉義長庚復健科主治醫師許宏志指出，運動時機應考量藥物作用時間，訓練則建議先訓練抗重力肌群，如脊椎、大腿、小腿為主的中強度運動，有助於改善肌少症、骨鬆，若不知如何開始，也可以諮詢運動醫學專業的醫師，開立運動處方。

許宏志表示，長者常見骨質疏鬆、肌少症、糖尿病、高血壓、骨關節炎等疾病，因此運動時應考量疾病和藥物的作用時間。像是骨關節炎患者可能膝蓋或腰部疼痛而不敢運動，但不是會痛就不動，而是要選在止痛藥物效果較好的時段運動，例如早上服用止痛藥後，藥效在上午10點至12點發揮作用，就可把握這段時間活動。

高血壓患者也一樣，要吃完血壓藥後再運動，減少運動時血壓升高風險，而且運動時要避免憋氣、過度用力的動作，例如重訓時習慣閉氣出力，可能造成血壓波動，應保持正常呼吸。糖尿病患者則要特別留意吃藥後的低血糖，因此運動要避開藥物作用高峰期，若有在大腿、肚子注射胰島素，應避免緊接著訓練這些部位，以免胰島素吸收速度加快，誘發低血糖。

在運動種類方面，許宏志建議，長者應優先訓練抗重力肌群，包括脊椎、大腿及小腿肌肉，透過負重訓練增加肌力與骨骼負荷。若在健身房運動，可從站姿負重、蹲姿訓練開始，不必一開始就進行複雜的舉重或臥推；在家則可利用彈力帶、深蹲訓練，也可加強脛前肌，並透過縮足運動訓練足部肌肉及平衡能力，降低跌倒風險。

運動頻率方面，一般人常見的「333原則」，也就是每周運動3次、每次30分鐘、最大心跳130下。許宏志表示，長者運動心跳可先以每分鐘約110下作為參考，即使無法一次運動30分鐘，也可以從每次10分鐘開始。

許宏志指出，長者運動強度以中強度為主，若沒辦法監測心跳，可以透過「說話測試」判斷，也就是運動時仍能正常說話的強度，若喘到無法順暢交談，就可能太過激烈。

若長者到健身房訓練，該如何挑選教練？許宏志表示，若有慢性病，不知道如何開始，可以先諮詢有運動醫學專業的醫師，他在門診也常常有病人問他如何運動，他就會開立運動處方，患者可以交給健身教練安排，找教練也可以優先找受過運動醫療訓練的人。

許宏志提醒，骨質疏鬆患者應避免突然大幅度彎腰、過度伸展或劇烈拉筋，像是瑜伽、皮拉提斯等，以免增加受傷風險。重要的是「打破久坐」，只要動就有好處。