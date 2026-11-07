乳癌治療後體重吹氣球？運動腫瘤學當紅 專家指加入正念有助長期維持

乳癌治療後，不少病友面臨體重增加、體力下降及癌因性疲憊等問題，該如何透過運動與生活調整找回健康？陽明交通大學護理學院副教授侯宜菁指出，過去癌友控制體重多著重飲食與運動，但研究發現，若加入正念課程，對於長期體重控制有更好效果。

乳癌防治基金會今天舉辦「2026乳癌大型病友會」，聚焦「運動腫瘤學」，探討運動在癌症康復中的角色。侯宜菁表示，過去研究指出，體重是乳癌治療過程中的重要指標，但癌友除了控制飲食、規律運動外，家庭、經濟、副作用、疲憊等身心壓力，都會讓體重控制變得困難。

因此，為了確認身心壓力對於癌友體重控制的影響，侯宜菁邀請42位完成主要治療的乳癌病友，參與為期8周的線上課程。研究將病友分成兩組，第一組由線上營養師指導飲食、每日步行至少4000步，第二組除了飲食與運動，再加上正念老師授課。

一年後，團隊追蹤病友體重、腰圍、體脂率，發現兩組在短期內均有體重改善，而加入正念的病友在長期體重維持方面呈現較佳成效，顯示身心壓力的紓解對於癌友體重控制有正面效果。侯宜菁表示，過去臨床上癌友在控制體重時，多只著重在飲食與運動，未來可以建議導入正念等情緒引導、舒壓課程。

國人乳癌有年輕化趨勢。台大醫院腫瘤醫學部主治醫師盧彥伸今天獲得第16屆乳癌傑出研究獎，他指出，國人乳癌發生率近年增加4倍，且主要發生在40至60歲女性，然而國際研究長期由歐美主導，多數是70至80歲，研究、治療和藥物開發都著重於停經後婦女。

盧彥伸表示，為了解亞洲乳癌特性，團隊透過跨國合作，發現亞洲乳癌好發在40至50歲尚未停經的年輕族群，且愈年輕者治療癒後狀況愈差，證實亞洲年輕乳癌具有不同的疾病特性，成果於2019年發表於「Journal of the National Cancer Institute 」。

此外，過去針對乳癌患者經常直接給予化學治療，但盧彥伸研究發現，針對停經前晚期乳癌患者，標靶藥合併內分泌治療組的癌症無惡化時間優於化學治療組，差距將近兩倍，證實乳癌除了化學治療外，也有其他選擇，有助於改善生活品質、拉長存活率。研究發表於「New England Journal of Medicine」等重要期刊，改寫國際治療指引。

國健署副署長林莉茹指出，乳癌是女性癌症發生率第一位、死亡人數第二位，去年國健署擴大癌症篩檢，全國篩檢人數首度突破100萬，比前一年增加3成，鼓勵民眾定期篩檢、及早發現，若發現異常，也要遵循醫囑、維持生活健康。

台大醫院腫瘤醫學部主治醫師盧彥伸指出，國人乳癌發生率近年增加4倍，且主要發生在40至60歲女性。圖／乳癌防治基金會提供