卓榮泰參加台中榮總醫學科技大樓動土 揭健保預算已破兆元

行政院長卓榮泰今參加台中榮總醫學科技大樓動土時說，賴清德總統以「健康台灣」做為國人前進最大願景與施政理念，健保受國際肯定，政府醫療健保預算逐年在增加，已超過兆元，且每年都會依照最高的比例增加，這是「健康台灣」具體的落實。

今天上午的動土典禮，包括卓榮泰、國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發、衛福部政務次長呂建德等貴賓與會，共同見證台中榮總醫學研究發展的重要里程碑。

卓榮泰說明，「健康台灣」政策，其中的科技和創新，是政府期待醫療體系不斷的自我要求，也不斷跟國際接軌，更要不斷的來提升對國人的服務量能。

卓榮泰指出，台中榮總是中部地區唯一的公立醫學中心，肩負臨床服務、教學和研究三大核心任務。台灣逾1/3的臨床試驗在台中榮總進行，發表的研究計畫與論文篇數相當可觀，是創新、智慧且接軌國際的典範，帶動區域醫療理論、學術理論進步，中部生醫研發跟醫療創新的核心就在台中榮總。

卓榮泰稱讚，台中榮總從智慧、再生以及精準醫療等十足進步，打造符合國際標準的臨床試驗跟產學研究的平台，計畫將打造全國最大規模的全基因體定序，為人類的生醫科學找到更新的數據，建立生醫大數據跟智慧的研究平台。發揮產學合作建構預成中心，讓實驗室裡面的研發成果守護國人健康，並強化醫療服務量能重點是提高民眾的滿意度。

卓榮泰指出，台中榮總目前有第三醫療大樓、醫學科技大樓和醫護宿舍大樓三工程在進行，行政院絕對會在提升醫療品質的過程當中，也同樣重視到整個醫護同仁的福利，所以這三項建設，行政院也希望醫院、衛生單位一起努力，讓台中榮總更完備、更先進，充滿服務量能，一起為「健康台灣」，成為中南部標竿。

行政院長卓榮泰（左三）今參與台中榮總醫學科技大樓動土典禮。記者趙容萱／攝影