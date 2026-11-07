斥資40.82億！台中榮總醫學科技大樓今動土 建置全國最大基因體資料庫

斥資40.82億元的台中榮總醫學科技大樓今動土。台中榮總院長傅雲慶說明，大樓將以「精準醫療」、「AI高科技」及「生醫產業」三大主軸，建置全國最大基因體定序資料庫，並配置中台灣首座醫療等級動物心導管室及生物安全第三等級（P3）實驗室，預計2029年11月竣工、2030年4月啟用。

今天上午的動土典禮，包括行政院長卓榮泰、國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發、衛福部政務次長呂建德等貴賓與會，共同見證台中榮總醫學研究發展的重要里程碑。

卓榮泰說，政府積極導入人工智慧技術，盼藉由智慧醫療與精準醫療的結合造福國人健康。嚴德發則期勉中榮將AI治理融入醫院管理，打造韌性、智慧且永續的榮民醫療體系。

傅雲慶說明，台中榮總為中部唯一的國家級學中心，響應賴清德總統「健康台灣」政策，大樓由前院長陳適安規畫起草，他承接推動，積極整合基因檢測、精準醫療、臨床試驗及新藥研發等尖端醫學科技，在北院區興建醫學科技大樓。

傅雲慶指出，大樓地上10層、地下2層，包含可容納 2560 席的國際會議中心，以及人工智慧、臨床試驗、精準醫學與動物實驗等五大研究中心。此外，更將建置P3實驗室，大幅提升本土醫學研發量能。

醫學研究部目前配置多項頂尖研究設備，包含全國唯一的全自動多重免疫染色空間多體學平台，以及全國最新的全彩多材料3D 列印機和動物視網膜影像系統。

傅雲慶說明，「精準醫療」規畫建置全國最大規模、涵蓋2萬人的全基因體定序資料庫，全國唯一多重免疫染色空間多體學設備解析致病機轉等；「AI高科技」整合醫療數據、健康資料庫及計算生物學研究，發展AI智慧醫療與臨床決策輔助技術；「生醫產業」鏈結中部科學園區的科技研發與產業優勢，加速研究成果轉譯與產業應用。

行政院長卓榮泰（左二）、今參與台中榮總醫學科技大樓動土典禮。記者趙容萱／攝影