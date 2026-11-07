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老人免繳健保費修法不副署 石崇良：委託專家討論方案研議修法

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件長者免繳健保費，昨行政院宣布行政院長卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院院長的副署權，對本次修法不予副署。衛福部長石崇良表示，健保結構已經持續在委託專家成立工作組進行一段時間，未來希望很快可以完成各種方案討論並來提出修法。記者翁唯真／攝影
立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件長者免繳健保費，昨行政院宣布行政院長卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院院長的副署權，對本次修法不予副署。衛福部長石崇良表示，健保結構已經持續在委託專家成立工作組進行一段時間，未來希望很快可以完成各種方案討論並來提出修法。記者翁唯真／攝影

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件長者免繳健保費，昨天行政院長卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院長的副署權，對本次修法不予副署。但有民團提及，台灣進入超高齡社會，未來高齡醫療需求持續增加，呼籲重新檢視保費計算制度。衛福部長石崇良今表示，已委託專家討論，希望完成建議方案後討論並提出修法。

石崇良今出席「第79屆醫師節慶祝大會」時受訪指出，健保制度是互助互利，量能負擔，對高齡者的照顧不遺餘力，從健保支出也看出，65歲以上長者繳一塊錢，但每年健保支出達10塊錢，中間落差的9塊錢，由其他族群共同負擔。

民團提出，健保財務、付費方式仍需做制度上改革。石崇良說，台灣65歲以上人口超過20%，高齡比率只會持續提高，2061年65歲以上人口會高過15到64歲工作者，若長輩不繳保費，工作者負擔一定加重。整個健保財務也會因人口結構逆轉產生衝擊，以現在多數工作者薪資所得為主的保費收入，財務面臨很大的挑戰。

石崇良表示，已委託專家成立工作工組進行，，未來希望完成各種方案進行討論，並提出修法。另外，近期也提高六大社福津貼、國民年金等福利措施，長者繳交健保費粗估400億元，這些經費將可照顧更多弱勢，包含弱勢家庭、孩子，還有中低收入戶老人生活費用、給付健保新藥，基金、罕藥，可以照顧更多的人。

石崇良 健保費 老人 副署 修法 卓榮泰 老人福利法

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