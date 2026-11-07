老人免繳健保費修法不副署 石崇良：委託專家討論方案研議修法

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件長者免繳健保費，昨天行政院長卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院長的副署權，對本次修法不予副署。但有民團提及，台灣進入超高齡社會，未來高齡醫療需求持續增加，呼籲重新檢視保費計算制度。衛福部長石崇良今表示，已委託專家討論，希望完成建議方案後討論並提出修法。

石崇良今出席「第79屆醫師節慶祝大會」時受訪指出，健保制度是互助互利，量能負擔，對高齡者的照顧不遺餘力，從健保支出也看出，65歲以上長者繳一塊錢，但每年健保支出達10塊錢，中間落差的9塊錢，由其他族群共同負擔。

民團提出，健保財務、付費方式仍需做制度上改革。石崇良說，台灣65歲以上人口超過20%，高齡比率只會持續提高，2061年65歲以上人口會高過15到64歲工作者，若長輩不繳保費，工作者負擔一定加重。整個健保財務也會因人口結構逆轉產生衝擊，以現在多數工作者薪資所得為主的保費收入，財務面臨很大的挑戰。

石崇良表示，已委託專家成立工作工組進行，，未來希望完成各種方案進行討論，並提出修法。另外，近期也提高六大社福津貼、國民年金等福利措施，長者繳交健保費粗估400億元，這些經費將可照顧更多弱勢，包含弱勢家庭、孩子，還有中低收入戶老人生活費用、給付健保新藥，基金、罕藥，可以照顧更多的人。