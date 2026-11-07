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查帕卡颱風今天生成 專家估下周一增強為中颱大迴轉

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
查帕卡颱風路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站
查帕卡颱風路徑潛勢預報。圖／取自日本氣象廳網站

根據日本氣象廳的颱風消息，關島北方海面的熱帶性低氣壓TD35號，台灣時間今天上午11時增強為輕度颱風查帕卡，距離台灣約2430公里，以每小時23公里速度，向西北西進行。中央氣象署表示，查帕卡颱風未來往日本南方海面移動。

中央氣象署表示，查帕卡颱風未來會先朝西北西方向移動，後續往東北轉向的機率比較高，所以對台灣天氣直接影響的機率相對比較低，未來留意北部和東半部海面可能帶來長浪的情形。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，查帕卡颱風下周一將增強為中颱。偏西北西進行，下周一起大迴轉，向東北東遠離，對台無威脅。歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，熱帶系統的系集平均路徑亦呈現大迴轉的特徵，各別成員分布在兩側，顯示其不確定性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

查帕卡颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
查帕卡颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

颱風 氣象署 中央大學 吳德榮 日本

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