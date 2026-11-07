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乳癌公費篩檢率低 癌團揪500組癌友騎自行車 鼓勵民眾及早篩檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藝人許維恩（右五）、王家梁（右四）以乳癌病友家庭身分出席。記者林琮恩／攝影
藝人許維恩（右五）、王家梁（右四）以乳癌病友家庭身分出席。記者林琮恩／攝影

林口長庚醫院乳房外科主治醫師周旭桓發起「BreastPink 2026 粉紅女力戶乳自行車」活動，與台灣癌症基金會合辦，今年為第三屆，高達500組乳癌家庭參與響應。去年全台共3116人因乳癌離世，周旭桓說，乳癌無明顯症狀，等到摸到硬塊再檢查恐已太遲，建議民眾善用公費2年1次乳癌篩檢。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則強調，癌症治療除醫療端，更需要家庭、社會、心理等多元支持。

台灣癌症基金會董事簡文仁說，乳癌在國內發生率高，每年新增1萬7千多人確診，但民眾不必擔心，只要早期發現、早期治療，可將乳癌是為高血壓、糖尿病等慢性病治療，民眾應善用乳房X光攝影篩檢資源。台北市衛生局局長黃建華也提到，早期篩檢可讓乳癌獲得治癒機會，日後生活與常人無異，台北市以行動X光車等方式提供服務，今年截至目前為止，已為11萬市民提供篩檢。

周旭桓說，一名43歲女性，2年多前確診三陰性乳癌末期，曾嘗試化療、標靶治療、免疫療法等治療，仍無法控制癌細胞，目前已進入安寧，他昨天在病房幫該病患年僅12歲女兒慶生，是他參加過情緒最複雜的生日派對，場面雖溫馨，但彼此都知道這是母女最後一次在一起過生日，乳癌公費篩檢40歲開始就能做，「若能早點發現，母女2人還有好多生日可以一起過。」

藝人王家梁的妻子許維恩罹患乳癌，他今天以乳癌陪伴者身分出席，他說，身為乳癌病人家屬、另一半，無法分擔病人身體不適，但鼓勵所有病人家屬，做病人最堅強後盾及支援者，適時給予擁抱，並記下其回診時間，提醒吃藥、日常飲食注意事項，也建議帶對方多走出家門，從事騎車、健身、攀岩等戶外活動，開發新的共同興趣。

國健署說，114年起乳房X光攝影檢查補助對象擴大，40歲至74歲婦女每2年可免費篩檢乳癌1次，統計114年篩檢人數達126萬人，較前一年成長36.3%，其中擴大補助的族群約32.6萬人接受服務，占整體篩檢人數25.9%，而今年截至9月底，全台共96.2萬人接受篩檢。據內政部人口統計資料，全台40至74歲女性人口約450萬人，換算擴大篩檢後，截至目前篩檢率僅約2成。

林口長庚醫院乳房外科主治醫師周旭桓（中）與同科護理師合體表演「胸震舞」。記者林琮恩／攝影
林口長庚醫院乳房外科主治醫師周旭桓（中）與同科護理師合體表演「胸震舞」。記者林琮恩／攝影

林口長庚醫院乳房外科主治醫師周旭桓發起「BreastPink 2026 粉紅女力戶乳自行車」活動，與台灣癌症基金會合辦，今年為第三屆，高達500組乳癌家庭參與響應。記者林琮恩／攝影
林口長庚醫院乳房外科主治醫師周旭桓發起「BreastPink 2026 粉紅女力戶乳自行車」活動，與台灣癌症基金會合辦，今年為第三屆，高達500組乳癌家庭參與響應。記者林琮恩／攝影

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