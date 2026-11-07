飲料糖漿供應商遭爆料疑以事業廢水製造糖漿 食藥署稽查未見異常

專門生產高果糖糖漿、麥芽糖糠漿提供各大飲料、冰品店使用的食品業者「環泰企業股份有限公司」，被疑似內部員工的網友在社群平台爆料，疑似使用事業廢水生產相關產品。衛福部食藥署監測此一輿情，昨日派員會同桃園市政府衛生局及彰化縣政府衛生局，分別前往該公司南崁廠、埤頭廠稽查，現場均未發現異常，且製程廢水亦按程序排放。

一名網友爆料，環泰疑似將事業廢水用於食品製程中，其液相層析圖（HPLC）圖均留有相關證據，電腦紀錄中也留有品管單位過往資料，甚至提到微生物紀錄中，正常值填寫在其中一個表格，異常時則填寫於另一表格，只給政府機關看合格檔案。衛福部食藥署主動監測至此一輿情，昨天派員會同桃園市政府衛生局、彰化縣政府衛生局，分別前往環泰公司南崁廠及埤頭廠進行查核。

食藥署指出，位於桃園的南崁廠主要生產糖漿、寡糖等產品，稽查人員發現現場設有製程用水監測機制，檢視水質相關監測紀錄，並未發現異常情形，場內另設有廢水區，符合排放標準後，才會將廢水排出場外。

環泰彰化埤頭廠，主要生產麥芽糖糖漿及異麥芽寡糖將等產品。食藥署說，該廠訂有水質檢驗計畫，並依監測頻率檢測，稽查人員在現場檢驗相關報告，結果均符合規定。至於製程廢水，該廠使用單向管線輸送至廢水儲存槽，依相關程序處理後排放。

外界關注，若網友爆料並非屬實，是否涉嫌散播食品謠言？依「食安法」規定，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。

不過，食藥署表示，考量網友是在個人社群發文，屬言論自由範圍，不會對其開罰，將持續與地方衛生局合作，督促業者落實製程用水、食品衛生管理，維護民眾食安。