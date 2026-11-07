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東北季風擾立冬 宜蘭山區大雨特報 下周一起有感降溫短暫雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼。東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部大雨發生的機率，大台北地區有局部短暫雨。聯合報系資料照
今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼。東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部大雨發生的機率，大台北地區有局部短暫雨。聯合報系資料照

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天宜蘭山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。

今天是24節氣的立冬。中央氣象署表示，今天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼。東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東半部地區並有局部大雨發生的機率，大台北地區有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後屏東地區及嘉義以南山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，今天大台北及宜蘭白天高溫約23至25度，桃園、新竹及花蓮、台東高溫約25至28度，苗栗以南高溫仍有28至32度，夜晚及清晨各地低溫普遍在21至25度，中南部需留意日夜溫差稍大，建議適時調整衣物。澎湖晴時多雲，25至27度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖陰短暫雨，20至23度。

東北風偏強，桃園至雲林、台東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

明天東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為晴到多雲。明晚起東北季風增強，桃園以北地區轉為有零星短暫雨，宜蘭地區持續有局部短暫雨。

下周一至下周三東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼。下周一、下周二大台北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部及花東地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。下周三桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

下周四至下周五東北季風減弱，北部、宜蘭及花蓮氣溫回升。各地大多為多雲到晴，僅大台北及東半部地區有零星短暫雨。

下周六至16日為偏東風的環境，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

明天基隆北海岸、東北部沿海；下周二至下周四基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島有長浪發生的機率。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

立冬 東北季風 宜蘭

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