今天立冬中醫師提醒勿貿然進補 運動宜溫和避免耗散陽氣

今天為24節氣立冬。中醫師廖欣儀指出，國內氣候雖不至於立冬後立刻變冷，但早晚溫差大、東北季風增強，身體必須跟著轉換節奏，因冬季陽氣內收，若民眾本身陽氣不足，工作時間長期吹冷氣，加上晚睡、愛吃冰、喝涼飲等習慣，容易出現手腳冰冷、夜尿頻繁、精神不濟等症狀，甚至出現早晨過敏、咳嗽等情況，中醫治療上會以「溫補腎陽」為主，進補不宜「過猛」。

立冬一到，許多民眾急於進補，購買各式藥材燉煮中藥湯。對此，廖欣儀指出，冬季在五行屬「水」，與「腎」相應，在中醫觀念中，立冬養生以「養腎藏精、斂陽護陰」為原則，腎陽不足者偏溫補腎陽；肺脾氣虛、容易感冒者偏益氣固表；陰虛火旺者則需滋陰，不宜溫燥，必要時可搭配針灸通經絡，不過，「用藥與進補建議由醫師評估體質」。

至於立冬前後常見疾病類型，廖欣儀說，近期一位50多歲女性，在門診自述入冬後總是手腳冰冷，甚至出現腰痠，夜尿2至3次，還出現舌淡苔白、脈沉細等病徵，屬「腎陽不足」，她建議以溫補腎陽為主，搭配作息與保暖調整，可逐步改善症狀。不過，陰虛或體質偏熱者，若貿然吃薑母鴨、羊肉爐，反而口乾舌燥、長痘、便秘、睡不著，「進補」不是人人皆宜。

廖欣儀建議，怕冷、容易疲累民眾，冬季可以藥膳茶飲「黃耆枸杞紅棗茶」，達到益氣助陽效果，作法為黃耆10g、枸杞10g、紅棗5顆去核、生薑2片，加入1公升水，大火滾煮後轉小火，煮15至20分鐘，趁溫熱時引用，不過，民眾如正在感冒發燒或腸胃虛弱、容易脹氣者不宜；懷孕、有慢性病或服藥者請先諮詢醫師。

除藥膳茶飲外，也可以按壓血到、泡腳、運動等方式保養。廖欣儀指出，可按壓位於腳底前3分之1凹陷處湧泉穴，或位在肚臍下方約4橫指處的關元穴。睡前用拇指按各2分鐘；泡腳則建議用約40度溫水泡10分鐘，微微發熱即可，糖尿病或周邊神經病變者感覺較遲鈍；運動建議以散步、八段錦、太極拳等溫和運動，以微微發熱為度，避免大汗淋漓而耗散陽氣。