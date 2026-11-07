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泡芙內餡布滿黑點！客人嚇壞疑「發霉」 業者無奈揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
全台最大香草莢園「香之莊園」近日分享一起客訴事件，有消費者買完泡芙後，發現內餡布滿黑色小點，擔心商品變質，特地拍照詢問是否還能食用？業者表示，這些黑點其實是香草籽，不是發霉。示意圖/AI生成
全台最大香草莢園「香之莊園」近日分享一起客訴事件，有消費者買完泡芙後，發現內餡布滿黑色小點，擔心商品變質，特地拍照詢問是否還能食用？業者表示，這些黑點其實是香草籽，不是發霉。示意圖/AI生成

泡芙內餡出現一點一點黑色斑點，究竟是發霉還是其他原因？全台最大香草莢園「香之莊園」近日分享一起客訴事件，有消費者買完泡芙後，發現內餡布滿黑色小點，擔心商品變質，特地拍照詢問是否還能食用？業者看到照片後無奈表示，這些黑點是香草籽，不是發霉，感嘆香草籽其實價格昂貴。

「香之莊園」在社群平台「Threads」貼出一張照片，是客人傳來的截圖，可以發現泡芙內餡呈現米白色，散布著不少黑色細小斑點，客人寫道「我昨天到快閃櫃買你們的泡芙，結果裡面長這樣，這是可以吃的嗎？還是發霉？」。

「香之莊園」也回應「這是香草籽⋯⋯貴桑桑的」，也補充說明，販賣的泡芙都有標示內含香草籽，並非發霉可安心食用。

貼文一出後，不少網友都表示「居然連香草籽也需要解釋的年代了嗎」、「只能說他的那輩子還沒吃過好的材料」、「香草籽要被誤會多久？」、「香草籽很貴餒！！！居然被當作是發霉」、「用香草精的不一定是壞人，但用香草籽的一定是好人」、「經一事長一智，代表真的有客人不認識這麼好的食材，也代表你們的用料特別好」。

事實上，「香草農夫」香草專門店曾說明，香草莢在經過繁複的採收和晾曬過程後，內部的籽粒成熟並散發出濃郁的香氣，而香草籽就是從香草莢中，刮取出來的細小黑色顆粒，是最為天然的香草形態，很像芝麻也很像魚子醬，同時香草莢是世界第二昂貴的香料，香草籽也被稱為「香草魚子醬」。

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