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首波強烈大陸冷氣團何時報到？近30年平均時間曝 粉專指甚至等到跨年
每年首波強烈大陸冷氣團，通常什麼時候報到？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據中央氣象署台北測站資料，近30年首波強烈大陸冷氣團，比長期平均晚了11.3天。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」之前分析首波冷氣團報到時間，自1996年至2025年，平均是12月8日。至於威力更強的強烈大陸冷氣團，根據長期觀測（1950年至2025年）平均和中位數都是12月14日，中間一半的時間落在12月1日至12月26日。近30年（1997年至2025年）平均是12月25日，中位數是12月21日，中間一半的時間落在12月17日至翌年1月2日。
不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，首波強烈大陸冷氣團每年的報到時間差很多，有時12月中旬，有時則要等到跨年。12月25日只是歷史平均，今年首波強烈大陸冷氣團何時報到，還得看接下來整體大氣環流變化，及強冷空氣南下的時機。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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