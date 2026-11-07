首波強烈大陸冷氣團何時報到？ 近30年平均時間曝 粉專指甚至等到跨年

「藥師，我最近半夜常常腳抽筋，是不是缺鈣？還是應該補鎂？」集肌肉與藥理知識於一身的「藥理猛男」陳澤鈞藥師為社群平台知識網紅，不同於傳統社區藥局藥師的面對面互動，他透過網路為網友指點迷津，傳遞用藥訊息，走出自己的一條路，也讓更多人看到藥師的專業。

2026-11-07 02:10