天氣展望出爐！ 東北季風增強北東明顯降溫水氣增多 關注熱帶擾動發展

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周主要受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，期中東北季風增強，北部及東部氣溫明顯轉涼，其他地區早晚亦涼，隨後氣溫明顯回升。第2周台灣附近環境水氣增多，降雨機率略提高，期中起北方系統有增強的趨勢，各地氣溫逐漸下降。

此外，中央氣象署表示，近期西北太平洋仍有熱帶擾動發展訊號，隨時注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。