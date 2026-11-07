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查帕卡颱風最快今生成 有望轉中颱 專家曝影響台日機率

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
11月，還有颱風。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
11月，還有颱風。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

11月，還有颱風。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，目前位於關島附近海域的熱帶性低氣壓TD35號，在今天就有機會發展成「查帕卡」颱風（Chapaka）。

他說，由於準查帕卡颱風即將進入到一個適合它繼續再發展的海域，包含弱垂直風切（約在5至15節或以下）、高海水溫度（約在30至31度或以上）、強海洋熱含量（100千焦／平方公分或以上），及其它大氣環境條件，如良好的向赤道和西向高層輻散外流等，評估成颱機會大，且後續發展還有增強到中度颱風的潛力。

至於颱風的運動路徑，林得恩說，將循環境駛流場的導引，先向西北行，再朝遠海北轉，最後以拋物線方式向東北方向加速遠離。目前預測，對台灣及日本均無直接威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 台日 機率

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