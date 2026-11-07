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立冬濕涼 吳德榮：下周東北季風挾冷空氣探16度低溫 查帕卡颱風將生成
今天是24節氣的「立冬」節氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，東北季風影響，今天大台北、東半部偶有局部短暫雨。北台涼，中南部白天熱、早晚涼。北部19至26度、中部19至32度、南部21至34度、東部20至31度。
他說，明天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，白天熱、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一上午起至下周二東北季風再增強，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，冷空氣比前波強，天氣更涼，北台灣將出現約16度的平地最低氣溫。
吳德榮表示，下周三至下周五東北季風漸減弱，迎風面雲量仍多，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；北台氣溫逐日緩升，中南部白天微熱、早晚涼。
關於颱風消息，吳德榮說，在關島北方海面的熱帶性低氣壓，今天將發展為輕颱查帕卡，下周一增強為中颱。偏西北西進行，下周一起大迴轉，向東北東遠離，對台無威脅。歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，熱帶系統的系集平均路徑亦呈現大迴轉的特徵，各別成員分布在兩側，顯示其不確定性。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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