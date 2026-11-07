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看見藥師／陳澤鈞 藥理猛男也教重訓 盼民眾有強壯人生

聯合報／ 記者李樹人／專訪
陳澤鈞曾開過藥局，現在他是一位傳遞健康知識的專業網紅藥師。圖／陳澤鈞提供
陳澤鈞曾開過藥局，現在他是一位傳遞健康知識的專業網紅藥師。圖／陳澤鈞提供

「藥師，我最近半夜常常腳抽筋，是不是缺鈣？還是應該補鎂？」集肌肉與藥理知識於一身的「藥理猛男」陳澤鈞藥師為社群平台知識網紅，不同於傳統社區藥局藥師的面對面互動，他透過網路為網友指點迷津，傳遞用藥訊息，走出自己的一條路，也讓更多人看到藥師的專業。

被親友同學戲稱為「健身瘋子」、「運動中毒」的陳澤鈞，原本是個體重超過一百公斤的胖子，連走路都會喘，高中畢業那年聯考失常，到台中一中街補習街準備重考，在體專舍友鼓勵下，在台中商專操場練跑，一開始跑不完一圈，到大試前居然一口氣可跑上20幾圈，體重降至70多公斤。

健身瘋子 戰勝類風濕性關節炎

考上北醫藥學系後，開始健身、練習重訓，對於帶有類風濕性關節炎遺傳因子的他來說，充滿挑戰，熬夜、過度運動，加上飲食不正常，大一時飽受坐骨神經痛之苦，一動就痛，但還是咬著牙苦撐過來。

重訓一做，就是20多年，甚至將家裡一個房間改建為健身房，花了數十萬元，添購重訓器材，現在健身有成，深蹲重量可達一百公斤，一次十下，每天六組，自覺身體狀況不錯，體能與30歲時差不多。

陳澤鈞是個健身狂、肌肉猛男，但在彰化二林開設藥局的陳爸爸卻不認同，常以台語「夯鐵碾，壓家己，天下第一憨」來形容這個寶貝兒子的執著，自己頂多散步、走路，運動量嚴重不足。

國內外有愈來愈多研究證實，中老年人勤做重訓，鍛鍊肌肉，可避免跌倒，減少不健康餘命時間，陳澤鈞也常勸父親應該多鍛鍊肌肉，但不見成效，盡管有些灰心，但這也激起他成為社群平台知識網紅的動力，結合健身重訓、個人生活經驗與藥事專業，將艱澀的藥理衛教轉化成容易理解、願意閱讀及分享的健康訊息。

藥師HOW棒執行長陳澤鈞在社群分享容易理解的健康訊息。記者林伯東／攝影
藥師HOW棒執行長陳澤鈞在社群分享容易理解的健康訊息。記者林伯東／攝影

知識網紅 在社群衛教健康知識

「藥師不只是藥局櫃台的專業人員，更可成為網路時代的健康知識傳播者。」曾開過藥局的陳澤鈞說，原本自己恐於面對鏡頭，剛開始對手機螢幕說話時，支支吾吾，猛吃螺絲，在練習好幾個月後，逐漸上軌道，能夠一邊舉著槓片，一邊講述如何避免運動傷害，如何攝取足夠蛋白質。

最近美式賣場冷凍藍莓引起一陣熱潮，正是陳澤鈞的意外之作，他在賣場錄影講述冷凍藍莓的優點，例如冷凍後釋放出「天然抗氧化劑」花青素，易被人體吸收。飲食中加入藍莓，有助於抗發炎、抗氧化、調節血糖、保護心血管及腸道健康等。

哈佛大學追蹤超過1.6萬人的研究發現，常食用藍莓，大腦老化速度減緩近2.5年。再者，常吃冷凍藍莓能維持腸道健康，藍莓的多酚進到大腸後，會被腸道菌轉化成有益的活性物質，增加腸道好菌，降低身體發炎指數。

陳澤鈞藥師透過網路為網友指點迷津，傳遞用藥訊息，走出自己的一條路，也讓更多人看到藥師的專業。記者林伯東／攝影
陳澤鈞藥師透過網路為網友指點迷津，傳遞用藥訊息，走出自己的一條路，也讓更多人看到藥師的專業。記者林伯東／攝影

網路傳播 更多人看見藥師專業

陳澤鈞出生於藥師世家，父親為藥劑生，在彰化二林、芳苑開設西藥局，迄今已有50多年，他笑說，「從小在藥局長大」，總看著老爸認真地幫患者解憂、調劑，提出專業醫療建議，視病猶親，因此，自己第一志願也是台北醫學大學藥學系，而哥哥、妹妹也是如此，全家共有四位藥學專業人員。

對於老父親來說，守好社區藥局，做好藥師本分，才是正道，但陳澤鈞則走著另一條專業網紅藥師之路，分享正確用藥訊息，以及怎麼吃東西才健康，如何避免運動傷害，透過網路傳播，讓更多人看到藥師的專業與認真，希望每個人都能擁有強壯的人生。

陳澤鈞

●年齡：45歲

●現職：藥師HOW棒執行長

●學歷：台北醫學大學藥學系

最想跟民眾說的一句話：

育兒防老，不如強壯抗老。運動是一輩子的事。讓我們成為有文明人頭腦、野蠻人身材的台灣人。

陳澤鈞是個健身狂、肌肉猛男。圖／陳澤鈞提供
陳澤鈞是個健身狂、肌肉猛男。圖／陳澤鈞提供

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