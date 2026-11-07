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健康你我他／參加拳擊有氧課 追劇設定好時間

聯合報／ 文╱李月治（北市士林）

<a href='/search/tagging/2/追劇' rel='追劇' data-rel='/2/218349' class='tag'><strong>追劇</strong></a>不沉迷，報名<a href='/search/tagging/2/拳擊' rel='拳擊' data-rel='/2/209062' class='tag'><strong>拳擊</strong></a>有氧運動。 圖／李月治提供
追劇不沉迷，報名拳擊有氧運動。 圖／李月治提供

假日，我最大樂趣就是宅家追劇。尤其愛古裝劇，今年熱播的《逐玉》、《蘭香如故》、《嫁金釵》，一部接一部，看得欲罷不能。劇中服裝設計、道具、場景、古文台詞，都讓我深深著迷。

當然我也不放過AI短劇，AI短劇的男女主角比真人版更帥更美，融合歷史元素，劇情精彩富有深度。大量生成的AI短劇，內容大都描述女主角生活在底層，然後身世揭曉，最後逆襲人生，劇情雖然灑狗血，但就是讓人看得很過癮。

某天，女兒忍不住責怪我追起劇來簡直六親不認，忘了時間流逝。我也發現自己有時拿起一本書，才翻幾頁，就想著追劇，專注力愈來愈差，驚覺自己已經太過沉迷了。久坐的代價是腰痠背痛、眼睛酸澀，還有睡眠不足。

後來兩個女兒邀我一起報名拳擊有氧課程，每周六早上上課，拳擊有氧是一項非常帥氣，充滿熱血的運動，一堂課下來，汗流浹背，暢快淋漓。

我們會在運動結束後步行到捷運站附近吃午餐，再到郊外走走，陽明山擎天崗、二子坪、冷水坑常有我們的足跡，有時則相約爬山，享受大自然的洗禮，再把當日步數上傳到運動部「揮汗有禮延續活動」至今已累積3點。

我仍然愛追劇，但會設定時間，適時放下手機，走出戶外，在虛擬世界和現實生活取得平衡，重新找回健康的生活步調。

拳擊 追劇 時間 AI 短影音 健康 元氣

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