愛肝達人站／膽汁綠的、眼睛藍的、血液紅的，你喜歡哪一種？

選舉到了，藍、綠、紅又成了熱門話題。

事實上，不僅政治上有不同的顏色，人體也有自己的顏色：膽汁是黃綠的，血液是紅色的，大便通常是黃褐色的。這些顏色不是身體在表態，而是生命每天運轉留下的線索。

有人笑說，開刀房的醫師和護理人員，政治意識最明顯了，因為不管哪一黨執政，他們整天都是穿綠衣、戴綠帽。此外，民間說「讓老公戴綠帽」，也是常見的俗語。這種顏色的帽子引起的副作用，有時可不能等閒視之。

眼睛也有藍色的祕密。藍眼睛不是虹膜裡有藍色染料，而是黑色素較少，光線散射後，讓眼睛看起來偏藍。虹膜還會調節瞳孔大小，控制進入眼睛的光線，就像自帶一個光圈。

說到身體裡的綠色，最有名的就是膽汁。膽汁由肝臟製造，暫時儲存在膽囊裡；吃進油膩食物時，膽囊收縮，把膽汁送進小腸。膽汁中的膽鹽能把油脂分散成小滴，讓消化酵素更容易分解脂肪，幫助腸道吸收。它有點像洗碗時的洗潔精，只不過這瓶「清潔劑」是身體自己製造的。

膽汁色素有一部分來自老舊紅血球的分解。紅血球退休後，身體將它回收，產生膽紅素，再經肝臟處理，隨膽汁排出。膽汁進入腸道後，色素再經細菌轉變，讓糞便呈黃褐或棕色。因此，不論黃種人、白人、黑人，正常大便大致都是黃褐到棕色；膚色不同，腸道這套流程並沒有不同。食物、藥物和腸道蠕動速度會讓顏色有所改變，但正常大便多半還是黃褐到棕色，不管你喜不喜歡它。

如果糞便變成灰白，像石灰或陶土色，那可能事情大條了，表示膽汁可能沒有順利進入腸道，原因可能是膽管阻塞或嚴重肝膽疾病。若又有尿色變深、眼白或皮膚發黃，更要儘快就醫。此外，大便帶鮮血或黑得像柏油，也可能是消化道出血，要趕快求醫診治才行。

人體血液的紅色，來自紅血球裡負責運送氧氣的血紅素。含氧較多時顏色鮮紅，較少時則呈暗紅；手腕血管看起來青藍，則是光線與皮膚組織交互作用造成的視覺效果。動物界倒有例外，像鱟和章魚，靠含銅的血藍蛋白運送氧氣，血液在含氧時呈藍色。

膽汁綠、眼睛藍、血液紅、大便黃褐，看似只是顏色，背後各有身體的道理。選舉時，顏色各有立場，人體裡顏色各司其職，平常不必多想，突然改變時，卻值得我們多看幾眼。

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