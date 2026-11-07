聽新聞
0:00 / 0:00

愛肝達人站／膽汁綠的、眼睛藍的、血液紅的，你喜歡哪一種？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

選舉到了，藍、綠、紅又成了熱門話題。

事實上，不僅政治上有不同的顏色，人體也有自己的顏色：膽汁是黃綠的，血液是紅色的，大便通常是黃褐色的。這些顏色不是身體在表態，而是生命每天運轉留下的線索。

有人笑說，開刀房的醫師和護理人員，政治意識最明顯了，因為不管哪一黨執政，他們整天都是穿綠衣、戴綠帽。此外，民間說「讓老公戴綠帽」，也是常見的俗語。這種顏色的帽子引起的副作用，有時可不能等閒視之。

眼睛也有藍色的祕密。藍眼睛不是虹膜裡有藍色染料，而是黑色素較少，光線散射後，讓眼睛看起來偏藍。虹膜還會調節瞳孔大小，控制進入眼睛的光線，就像自帶一個光圈。

說到身體裡的綠色，最有名的就是膽汁。膽汁由肝臟製造，暫時儲存在膽囊裡；吃進油膩食物時，膽囊收縮，把膽汁送進小腸。膽汁中的膽鹽能把油脂分散成小滴，讓消化酵素更容易分解脂肪，幫助腸道吸收。它有點像洗碗時的洗潔精，只不過這瓶「清潔劑」是身體自己製造的。

膽汁色素有一部分來自老舊紅血球的分解。紅血球退休後，身體將它回收，產生膽紅素，再經肝臟處理，隨膽汁排出。膽汁進入腸道後，色素再經細菌轉變，讓糞便呈黃褐或棕色。因此，不論黃種人、白人、黑人，正常大便大致都是黃褐到棕色；膚色不同，腸道這套流程並沒有不同。食物、藥物和腸道蠕動速度會讓顏色有所改變，但正常大便多半還是黃褐到棕色，不管你喜不喜歡它。

如果糞便變成灰白，像石灰或陶土色，那可能事情大條了，表示膽汁可能沒有順利進入腸道，原因可能是膽管阻塞或嚴重肝膽疾病。若又有尿色變深、眼白或皮膚發黃，更要儘快就醫。此外，大便帶鮮血或黑得像柏油，也可能是消化道出血，要趕快求醫診治才行。

人體血液的紅色，來自紅血球裡負責運送氧氣的血紅素。含氧較多時顏色鮮紅，較少時則呈暗紅；手腕血管看起來青藍，則是光線與皮膚組織交互作用造成的視覺效果。動物界倒有例外，像鱟和章魚，靠含銅的血藍蛋白運送氧氣，血液在含氧時呈藍色。

膽汁綠、眼睛藍、血液紅、大便黃褐，看似只是顏色，背後各有身體的道理。選舉時，顏色各有立場，人體裡顏色各司其職，平常不必多想，突然改變時，卻值得我們多看幾眼。

●肝病防治學術基金會「新竹市香山區免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年11月21日（六）

點按看活動詳情

膽汁 眼睛 大便

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【動物冷知識】頭部尿尿？腸子在腿上？ 3動物消化系統太驚奇

科學人／可隱藏的刺青！紫外光下才現形 還能簡單消除改畫別款

【專家之眼】「低級綠」變「高級黑」? 「洋流」存在的走音風險

藍喊「票投國民黨普發3萬」綠：政院不可能就範

相關新聞

愛肝達人站／膽汁綠的、眼睛藍的、血液紅的，你喜歡哪一種？

選舉到了，藍、綠、紅又成了熱門話題。

健康永續行動家／土城醫院院長賴旗俊 推動「幸福土城2.0」

新北市立土城醫院於二○二○年七月開幕，是新北市政府委託長庚醫療財團法人興建經營，位居新北都會邊緣，院長賴旗俊表示，土城醫院面對的是快速發展、人口年輕、生活多元的地區，婦幼照護、心理健康與長期照顧需求逐年提升，期待成為「社區型醫學中心」，推動醫療平權。

健康永續行動家／住院少一天 也是醫療減碳

醫院廿四小時運作，空調、照明及醫療設備難以停歇，如何兼顧醫療品質與節能減碳，是每一家醫院勢必要面對的課題。新北市立土城醫院院長賴旗俊表示，醫療減碳不能只靠節水、省電，更應從醫療技術、診療流程及疾病預防著手，讓患者減少不必要的住院與就醫次數，才能從源頭降低醫療資源消耗。

健康永續行動家／土城醫院院長存健康老本 續為病人服務

眼科現在是住院醫師選科大熱門，但如今是黃斑部病變權威的新北市立土城醫院院長賴旗俊，原先想走整形外科，一開始對眼科興趣不大。直到看到病人接受治療後重見光明，臉上散發出光芒，讓他決定成為一個為患者點燈的人。他也希望自己是個持續幫助病人的眼科醫師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。