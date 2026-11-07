誰享紅利？逾半碳費補助企業 環團反彈

今年碳費共收取四十九點七億元，雖納入溫室氣體管理基金，專款專用於氣候變遷因應及淨零轉型，卻有一半以上規畫用於補助企業。環保團體認為，碳費用途過度聚焦於補助政府與大企業，卻忽略民間參與，也未能化解民眾對企業轉嫁碳費成本的疑慮，建議推動「淨零幣」，以綠色消費的折扣來提高民眾對碳定價政策的支持。

環境部今年的碳費收入達四十九點七億元，然而其中超過一半規畫用於補助企業，包含利息補貼、淨零貸款、低碳製程、節能措施及碳捕捉技術等項目，環保團體與關心人士質疑，將向企業收取的碳費高比例回補給企業，有失汙染者付費原則，也忽略弱勢群體與公正轉型需求。

環境權保障基金會主任湯琳翔表示，碳費收入除了投資或補助減碳事項之外，更可思考用於推動兼具福利性質的創新政策，例如參考「文化幣」、「運動幣」來推出環境部的「淨零幣」，在食衣住行的綠色消費行為提供綠色折扣，當民眾獲得碳定價收入的紅利時，對未來提高碳費費率就有可能予以支持。

湯琳翔提到，碳定價收入還利於民的作法，世界各國有很多先例，例如加拿大碳稅會直接以類似退稅的方式返還民眾，瑞士會在個人健康保險費帳單上扣抵，或是加州碳交易收入，依法須有至少百分之卅五要用在弱勢群體與低收入社區上，具體的案例如「低收入戶多戶住房節能及再生能源改造計畫」，這是幫租房給低收入戶的業主，提供建築物節能改造與加裝太陽能發電系統，這既能夠減少碳排，也能顯著地降低租客的能源成本。

湯琳翔說，環境部還要制定一部對於縣市政府補助的子法，應參考前述加州立法規定，將部分溫室氣體減量基金用在弱勢群體上。

台灣氣候行動網絡資深研究員林彥廷則建議，既然政府要推動全民綠色交通，碳費就應該要和淨零交通整合，例如南韓的首爾氣候同行卡（Climate Card）就是很好的案例，我國的共享機車WeMo等也可以適度整合，讓民眾真正了解，大眾運輸不只是政府補助通勤，而是生活中的每個選擇都可以是淨零綠生活。