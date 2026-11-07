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健康永續行動家／住院少一天 也是醫療減碳

聯合報／ 記者陳雨鑫沈沛育／台北報導
土城醫院院長賴旗俊帶領同仁參與淨灘守護環境。圖／土城醫院提供
土城醫院院長賴旗俊帶領同仁參與淨灘守護環境。圖／土城醫院提供

醫院廿四小時運作，空調、照明及醫療設備難以停歇，如何兼顧醫療品質與節能減碳，是每一家醫院勢必要面對的課題。新北市立土城醫院院長賴旗俊表示，醫療減碳不能只靠節水、省電，更應從醫療技術、診療流程及疾病預防著手，讓患者減少不必要的住院與就醫次數，才能從源頭降低醫療資源消耗。

土城醫院攜手台北長庚及長青護家，走進陽明山國家公園落實生態環保與健康永續。圖／土城醫院提供
土城醫院攜手台北長庚及長青護家，走進陽明山國家公園落實生態環保與健康永續。圖／土城醫院提供

土城醫院從規畫設計階段便導入綠建築概念，透過高效率空調、智慧照明及能源監控系統，年節電量約六四四萬度；另設置一三○○立方公尺雨水回收池，回收雨水及透析製程潔淨廢水，年節水量約三點八萬立方公尺。院內也推動無紙化作業，光是電子收據每月便減少約六點七萬張紙使用，近兩年綠色採購金額累計近一千七百萬元。

除了硬體節能，土城醫院也將減碳概念導入臨床治療，例如採用低碳麻醉藥物、降低麻醉氣體使用量，並設置廢氣回收系統，減少醫療過程的碳排放。

賴旗俊表示，未來醫療減碳的關鍵，將透過醫療技術進步，縮短患者住院時間，減少醫療資源與能源消耗。以眼科為例，過去接受視網膜或玻璃體手術的患者，往往需要住院三至七天，如今隨著手術技術及器械進步，部分患者已能當天完成手術、返家休養。長庚體系近年積極推動「日間病房」，不僅降低住院成本及碳排放，也希望改善護理人員的工作負擔。

賴旗俊指出，過去被視為工作負荷沉重的加護病房及手術室，如今反而成為護理師熱門的工作單位，主因是人力配置及工作流程相對明確，較能準時交班下班。反觀一般內外科病房，護理師經常得「等醫師」完成門診或手術，才能接續處理病歷、給藥等工作，導致工時延長。

因此，日間病房除了縮短患者住院天數，也必須重新調整醫療流程，包括要求醫師在指定時間內完成巡房、運用ＡＩ協助作業及優化手術排程，減少護理師不必要的等待時間。

賴旗俊表示，這項改革不僅能減少病床占用、醫療耗能及家屬陪病負擔，更重要的是提升醫療運作效率，讓護理人員有機會準時下班，兼顧醫療減碳與人力永續。

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