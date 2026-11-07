聽新聞
0:00 / 0:00

健康永續行動家／土城醫院院長賴旗俊 推動「幸福土城2.0」

聯合報／ 記者沈沛育陳雨鑫／台北報導
新北市立土城醫院院長賴旗俊表示，土城醫院期待成為社區型醫學中心，推動醫療平權。記者杜建重／攝影
新北市立土城醫院院長賴旗俊表示，土城醫院期待成為社區型醫學中心，推動醫療平權。記者杜建重／攝影

新北市立土城醫院於二○二○年七月開幕，是新北市政府委託長庚醫療財團法人興建經營，位居新北都會邊緣，院長賴旗俊表示，土城醫院面對的是快速發展、人口年輕、生活多元的地區，婦幼照護、心理健康與長期照顧需求逐年提升，期待成為「社區型醫學中心」，推動醫療平權。

滿足期盼 引進咖啡店

開幕六年的土城醫院非常年輕，院區周邊仍在發展。賴旗俊表示，如何招募、留住人才，是醫院永續經營的重要挑戰。土城醫院推動「幸福土城2.0」計畫，從食、衣、住、行、娛樂，讓員工留下，進而照顧病患，例如附近餐飲選擇有限，員工反映希望有星巴克，院方馬上引進，現在還規畫開設全聯旗下阪急麵包店。

留住護理師是醫院的重中之重，護理師中有許多人單身，曾有人提議為護理師辦聯誼，賴旗俊緊張直呼，「絕對不行！」原來他擔心護理師婚後搬到外縣市，醫院又少了人力。他直言，沒有護理師是現在醫院最大困境。

彈性工時 護理師回任

賴旗俊指出，今年土城醫院護理師留任率約八至九成，雖然表現不錯，但「整體還是慢慢在流失」。護理師進入職場後，平均約六至六年半可能離職，很多都是因為結婚後要回家照顧小孩、父母。

因此，院方邀請退休或暫離職場的護理師回任兼職，工時彈性，一天工作四小時也可以。賴旗俊說，許多護理師還是熱愛臨床護理工作，提供部分工時選擇，保留彈性，有機會留住人力。

另外，為招募新血，院方積極深化院校合作，包括實習生、公費生、預聘、在學半工時等，更結合社群平台與社區活動，招募在地人才。今年一至九月實際報到人數，較去年同期成長百分之四十二點六，整體到任人數成長達百分之卅二點二。

千元宿舍 減同仁負擔

薪資也是留才關鍵。賴旗俊表示，土城醫院今年八月調薪並發放獎金，長庚體系也每年調薪，年終獎金有五至六個月。為了讓外縣市來的護理師安心工作，院方提供月租約千元的宿舍，遠低於附近套房租金每月約一萬二千至一萬五千，減輕負擔。

智慧設備 助準時下班

為減輕病房護理師負擔，賴旗俊表示，院內推動「護理友善病房」，從護理人員角度檢視流程，例如要求醫師準時查房、開立醫囑，讓護理師按時執行工作；也導入ＡＩ協助交班、試行護理排班工具，並以運送機器人支援開刀房。智慧設備也逐步應用於臨床，包括智慧點滴架、智慧機器人等，支援導覽、衛教、物品運送及多語翻譯。

土城醫院很年輕，但營運以來已接受許多嚴峻考驗，包括新冠疫情與三峽重大車禍事件等，印證土城醫院的重症醫療量能。賴旗俊表示，將以長庚醫療體系的資源，持續提升高階醫療技術與設備，讓土城醫院成為連結社區、發展專科、支撐長照與培育人才的現代化城市醫院。

從員工想喝一杯星巴克、每月千元的宿舍，到用ＡＩ縮短診斷時間、讓護理師準時下班，賴旗俊坦言，人力不足並不是單靠調薪就能解決，排班、工作量、工作環境、醫療資源等必須一起改善，才是能讓醫院永續經營。

關於賴旗俊

年齡：63歲，1964年生

專長：糖尿病視網膜病變、黃斑部病變、玻璃體切除術、白內障手術  

現任：

新北市立土城醫院院長

長庚紀念醫院眼科醫學系教授

台灣眼科醫學會常務理事

中華民國黃斑部醫學會常務理事

經歷：

基隆長庚醫院院長

林口長庚醫院副院長、國際醫療推動小組召集人

林口長庚眼科部視網膜科主任、眼科部主任

亞洲太平洋玻璃體視網膜醫學會理事長

中華民國黃斑部醫學會理事長

台灣近視病醫學會理事長

美國哥倫比亞大學眼科研究員

土城醫院ESG亮點

2020年 開院即成立節能減廢小組，推動院內節能減廢

2020年 取得內政部「智慧建築-銀級標章」及「綠建築-黃金級標章」

2021年 獲內政部「優良綠建築榮譽獎」

2022年 獲內政部「優良智慧建築貢獻獎-銀級衛生福利類」、取得環保署「室內空氣品質自主管理-良好級標章」

2023年 成立「永續發展委員會」，由院長擔任永續長

2023年 獲經濟部「節能標竿獎金獎」、「節約用水績優單位-優等獎」

2024年 ISO 14064-1溫室氣體盤查證書

2025年 獲遠見ESG醫療永續「績優獎」、第7屆國家企業環保獎銅級獎及國際醫院聯盟IHF低碳醫療卓越獎銀獎

2025年 獲哈佛商業評論數位轉型獎非醫學中心組楷模獎、Healthcare Asia Awards年度管理創新獎 

資料來源／土城醫院　製表／陳雨鑫

土城 醫院 長期照顧 護理師 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

苗栗醫療利多 為恭醫院引進達文西手術打造智慧精準醫療

雲林急重症智慧醫療再升級 縣府與6大醫院簽署MOU打造區域聯防網

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

謝謝讓我探索世界！台大住院醫靠林芳郁基金會贊助 登全球脊椎盛會

相關新聞

健康永續行動家／土城醫院院長賴旗俊 推動「幸福土城2.0」

新北市立土城醫院於二○二○年七月開幕，是新北市政府委託長庚醫療財團法人興建經營，位居新北都會邊緣，院長賴旗俊表示，土城醫院面對的是快速發展、人口年輕、生活多元的地區，婦幼照護、心理健康與長期照顧需求逐年提升，期待成為「社區型醫學中心」，推動醫療平權。

健康永續行動家／住院少一天 也是醫療減碳

醫院廿四小時運作，空調、照明及醫療設備難以停歇，如何兼顧醫療品質與節能減碳，是每一家醫院勢必要面對的課題。新北市立土城醫院院長賴旗俊表示，醫療減碳不能只靠節水、省電，更應從醫療技術、診療流程及疾病預防著手，讓患者減少不必要的住院與就醫次數，才能從源頭降低醫療資源消耗。

健康永續行動家／土城醫院院長存健康老本 續為病人服務

眼科現在是住院醫師選科大熱門，但如今是黃斑部病變權威的新北市立土城醫院院長賴旗俊，原先想走整形外科，一開始對眼科興趣不大。直到看到病人接受治療後重見光明，臉上散發出光芒，讓他決定成為一個為患者點燈的人。他也希望自己是個持續幫助病人的眼科醫師。

誰享紅利？逾半碳費補助企業 環團反彈

今年碳費共收取四十九點七億元，雖納入溫室氣體管理基金，專款專用於氣候變遷因應及淨零轉型，卻有一半以上規畫用於補助企業。環保團體認為，碳費用途過度聚焦於補助政府與大企業，卻忽略民間參與，也未能化解民眾對企業轉嫁碳費成本的疑慮，建議推動「淨零幣」，以綠色消費的折扣來提高民眾對碳定價政策的支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。