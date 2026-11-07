健康永續行動家／土城醫院院長賴旗俊 推動「幸福土城2.0」

新北市立土城醫院於二○二○年七月開幕，是新北市政府委託長庚醫療財團法人興建經營，位居新北都會邊緣，院長賴旗俊表示，土城醫院面對的是快速發展、人口年輕、生活多元的地區，婦幼照護、心理健康與長期照顧需求逐年提升，期待成為「社區型醫學中心」，推動醫療平權。

滿足期盼 引進咖啡店

開幕六年的土城醫院非常年輕，院區周邊仍在發展。賴旗俊表示，如何招募、留住人才，是醫院永續經營的重要挑戰。土城醫院推動「幸福土城2.0」計畫，從食、衣、住、行、娛樂，讓員工留下，進而照顧病患，例如附近餐飲選擇有限，員工反映希望有星巴克，院方馬上引進，現在還規畫開設全聯旗下阪急麵包店。

留住護理師是醫院的重中之重，護理師中有許多人單身，曾有人提議為護理師辦聯誼，賴旗俊緊張直呼，「絕對不行！」原來他擔心護理師婚後搬到外縣市，醫院又少了人力。他直言，沒有護理師是現在醫院最大困境。

彈性工時 護理師回任

賴旗俊指出，今年土城醫院護理師留任率約八至九成，雖然表現不錯，但「整體還是慢慢在流失」。護理師進入職場後，平均約六至六年半可能離職，很多都是因為結婚後要回家照顧小孩、父母。

因此，院方邀請退休或暫離職場的護理師回任兼職，工時彈性，一天工作四小時也可以。賴旗俊說，許多護理師還是熱愛臨床護理工作，提供部分工時選擇，保留彈性，有機會留住人力。

另外，為招募新血，院方積極深化院校合作，包括實習生、公費生、預聘、在學半工時等，更結合社群平台與社區活動，招募在地人才。今年一至九月實際報到人數，較去年同期成長百分之四十二點六，整體到任人數成長達百分之卅二點二。

千元宿舍 減同仁負擔

薪資也是留才關鍵。賴旗俊表示，土城醫院今年八月調薪並發放獎金，長庚體系也每年調薪，年終獎金有五至六個月。為了讓外縣市來的護理師安心工作，院方提供月租約千元的宿舍，遠低於附近套房租金每月約一萬二千至一萬五千，減輕負擔。

智慧設備 助準時下班

為減輕病房護理師負擔，賴旗俊表示，院內推動「護理友善病房」，從護理人員角度檢視流程，例如要求醫師準時查房、開立醫囑，讓護理師按時執行工作；也導入ＡＩ協助交班、試行護理排班工具，並以運送機器人支援開刀房。智慧設備也逐步應用於臨床，包括智慧點滴架、智慧機器人等，支援導覽、衛教、物品運送及多語翻譯。

土城醫院很年輕，但營運以來已接受許多嚴峻考驗，包括新冠疫情與三峽重大車禍事件等，印證土城醫院的重症醫療量能。賴旗俊表示，將以長庚醫療體系的資源，持續提升高階醫療技術與設備，讓土城醫院成為連結社區、發展專科、支撐長照與培育人才的現代化城市醫院。

從員工想喝一杯星巴克、每月千元的宿舍，到用ＡＩ縮短診斷時間、讓護理師準時下班，賴旗俊坦言，人力不足並不是單靠調薪就能解決，排班、工作量、工作環境、醫療資源等必須一起改善，才是能讓醫院永續經營。

關於賴旗俊

年齡：63歲，1964年生

專長：糖尿病視網膜病變、黃斑部病變、玻璃體切除術、白內障手術

現任：

新北市立土城醫院院長

長庚紀念醫院眼科醫學系教授

台灣眼科醫學會常務理事

中華民國黃斑部醫學會常務理事

經歷：

基隆長庚醫院院長

林口長庚醫院副院長、國際醫療推動小組召集人

林口長庚眼科部視網膜科主任、眼科部主任

亞洲太平洋玻璃體視網膜醫學會理事長

中華民國黃斑部醫學會理事長

台灣近視病醫學會理事長

美國哥倫比亞大學眼科研究員

土城醫院ESG亮點

2020年 開院即成立節能減廢小組，推動院內節能減廢

2020年 取得內政部「智慧建築-銀級標章」及「綠建築-黃金級標章」

2021年 獲內政部「優良綠建築榮譽獎」

2022年 獲內政部「優良智慧建築貢獻獎-銀級衛生福利類」、取得環保署「室內空氣品質自主管理-良好級標章」

2023年 成立「永續發展委員會」，由院長擔任永續長

2023年 獲經濟部「節能標竿獎金獎」、「節約用水績優單位-優等獎」

2024年 ISO 14064-1溫室氣體盤查證書

2025年 獲遠見ESG醫療永續「績優獎」、第7屆國家企業環保獎銅級獎及國際醫院聯盟IHF低碳醫療卓越獎銀獎

2025年 獲哈佛商業評論數位轉型獎非醫學中心組楷模獎、Healthcare Asia Awards年度管理創新獎

資料來源／土城醫院 製表／陳雨鑫