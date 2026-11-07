健康永續行動家／土城醫院院長存健康老本 續為病人服務

眼科現在是住院醫師選科大熱門，但如今是黃斑部病變權威的新北市立土城醫院院長賴旗俊，原先想走整形外科，一開始對眼科興趣不大。直到看到病人接受治療後重見光明，臉上散發出光芒，讓他決定成為一個為患者點燈的人。他也希望自己是個持續幫助病人的眼科醫師。

身為眼科醫師，賴旗俊深知老化對身體帶來的影響。現代人對眼睛的倚靠日深，但隨年紀增長，白內障、青光眼及黃斑部病變等眼疾風險逐漸升高，糖尿病、高度近視也可能損害視力，加上現代人長時間盯著手機、電腦，乾眼與眼睛疲勞愈來愈常見。

卅年來快速翻轉，包括青光眼、白內障，甚至黃斑部病變的治療都有相當的進步，但賴旗俊認為，醫療科技再進步，也無法取代平時對健康的照顧。另外，也因為醫療進步，即使罹患多種慢性疾病，仍有不少人能活到八、九十歲，但活得久，不代表活得好。

如果晚年長期臥床、反覆進出醫院，不僅自己受苦，也增加家人的照顧負擔。因此，賴旗俊即使工作再忙，他仍維持運動習慣，從打桌球、跑步、游泳，到騎腳踏車、走路，都是他喜歡的活動。

他沒有刻意追求某項運動項目，而是追求讓身體持續活動。健康沒有捷徑，想要年老後仍能自由行動，從現在就得開始累積健康本錢。

賴旗俊說，他希望自己能「健康老化」，行動自如到人生最後一刻。比起想著有了一定年齡要去哪裡旅行、享受生活，他更希望自己保持健康，繼續做喜歡的事，還想像著自己卸下院長職務後，仍可與年輕醫師一起看診、照顧病人。

眼科手術需要高度精細的操作，年紀大了，或許不再適合站上手術台，但仍能透過臨床經驗指導年輕醫師，幫助病人。「每個人活著都是有意義的。」賴旗俊相信，每個人在不同人生階段，都有值得發揮的價值。「為什麼退休就不要工作呢？只是不要做那麼多就好了。」只要健康，就能選擇自己喜歡的生活。