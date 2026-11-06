快訊

不給韓廠賺了？傳台積電考慮進軍先進記憶體晶片 可能建新廠或收購

幸運兒是你嗎？大樂透1.84億頭獎一注獨得 獎落這縣市

整理包／日本退稅新制好難！4大平台怎麼選、退現金還是信用卡？一文看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

停經12年驚見「大姨媽」竟罹癌 6旬婦靠這招抗癌…1月後重返職場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
游姓婦人早期發現子宮內膜癌，接受手術治療後，重回工作崗位。圖／台中醫院提供
游姓婦人早期發現子宮內膜癌，接受手術治療後，重回工作崗位。圖／台中醫院提供

台中6旬游姓婦人今年6月發現陰道異常出現粉紅色分泌物，就醫發現是子宮內膜癌，經接受手術合併放射線治療，休養一個月後康復，回到工作崗位。醫師林新旺提醒，子宮內膜癌位居女性癌症發生率第5名，提醒婦女若停經超過12個月後又突然出血，應立即就醫，早期發現，及早治療。

游婦表示，她55歲停經，因此一看到異狀立刻就醫，沒想到罹癌，但她毫不猶豫就接受治療，現在身體復原重回市場擺攤工作，也呼籲其他婦女再忙都不要忽略自己身體警訊，「健康最重要，錢再賺就有！」

衛福部台中醫院婦產科醫師林新旺說明，子宮內膜癌是台灣女性最常見的婦科癌症之一，發生率10萬分之17，是25年前10萬分之2.9的6倍，好發於50至 70歲停經婦女，超過8成患者初期會出現異常陰道出血症狀。

由於婦女更年時月經混亂，部分患者誤認是更年期，甚至未停經婦女也誤以為月經不正常被忽略，有婦女停經後兩年又出血，誤認更年期症狀，後來出血超過一年，就醫才發現子宮內膜炎。

林新旺表示，為游婦做超音波檢查發現子宮內膜有輕微肥厚，子宮內膜取樣切片，確診罹患子宮內膜癌，立即安排子宮、輸卵管、卵巢與骨盆腔雙側淋巴摘除手術，術後並放射線治療，患者術後休養一個月後就重返工作崗位，恢復正常生活。

林新旺提醒女性們，初期子宮內膜癌的5年存活率有8成以上，只要出現停經後出血、經期不規則或經血過多、出現粉紅色或帶血絲異常分泌物、骨盆腔與腹部出現悶痛或壓迫感或解尿困難或排便不適，都可能是子宮內膜癌初期症狀，應該立即就醫治療。

醫師林新旺提醒，婦女只要陰道不正常出血，就應立即就醫檢查。圖／台中醫院提供
醫師林新旺提醒，婦女只要陰道不正常出血，就應立即就醫檢查。圖／台中醫院提供

抗癌 罹癌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

女貓奴遭愛貓猛蹬腹部、深夜痛醒送醫 揭黃體囊腫破裂積血1000ml

悲喊「沒爸爸了」二寶爸照腸胃鏡吐血亡！家屬、診所調解爆口角

影／乳癌復發不放棄希望！高雄女師畫出抗癌心聲「抱著太陽奔跑」

37%適應症未獲給付 醫盼加速癌症新藥審查

相關新聞

幸運兒是你嗎？大樂透1.84億頭獎一注獨得 獎落新北市

大樂透第115103期今晚開獎。中獎號碼為48、32、05、41、26、09，特別號23；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新...

連2波東北季風接力！北台灣低溫恐探18度 熱帶性低氣壓最快7日成颱

氣象署說，未來一週兩波東北季風，首波今、明天影響，東部、大台北東側有雨，今晚至明天東部防大雨，9日又有另波東北季風；熱帶...

整理包／日本退稅新制好難！4大平台怎麼選、退現金還是信用卡？一文看懂

日本免稅新制上路，從原本的「當店退稅制」改成機場統一退稅的「先付後退制」，然而複雜的退稅平台、手續費、填寫信用卡資訊等機制，也讓不少旅客望而卻步，寧可多付手續費改領現金保護個資，甚至乾脆不退稅改當「納稅人」。

65歲以上免健保卓揆不副署 醫師公會理事長連誇2次「相當肯定行政院」

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件長者免繳健保費，行政院今天宣布，行政院長卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院院長的副署權，針對本次修法「不予副署」。中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國對此表示，對於行政院的決定相當支持，也非常肯定行政院的做法。

僅花五成…國旅補助用不完 延至年底

交通部觀光署國旅補助九月上路，本島平日住宿補助最高二千元，原訂本月底結束，然而民眾使用情況卻不若想像熱絡，至今僅使用約五成經費。旅宿業者說，平日難請假、兩晚補助未強制綁同一間飯店、實施期間強碰多個連假等，均為補助使用不彰的原因。

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

醫療人力荒持續延燒，麻醉科醫師薪資近日成為醫界關注焦點。新竹馬偕紀念醫院3日刊登徵才公告，公開招募麻醉科主治醫師，薪資欄位雖標示「面議」，卻有醫師在臉書透露，醫院原本明白寫出「保障月薪新台幣60萬元」，表示若加上自費麻醉項目收入，還可能每月再增加5萬至10萬元，引發醫界熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。