停經12年驚見「大姨媽」竟罹癌 6旬婦靠這招抗癌…1月後重返職場

台中6旬游姓婦人今年6月發現陰道異常出現粉紅色分泌物，就醫發現是子宮內膜癌，經接受手術合併放射線治療，休養一個月後康復，回到工作崗位。醫師林新旺提醒，子宮內膜癌位居女性癌症發生率第5名，提醒婦女若停經超過12個月後又突然出血，應立即就醫，早期發現，及早治療。

游婦表示，她55歲停經，因此一看到異狀立刻就醫，沒想到罹癌，但她毫不猶豫就接受治療，現在身體復原重回市場擺攤工作，也呼籲其他婦女再忙都不要忽略自己身體警訊，「健康最重要，錢再賺就有！」

衛福部台中醫院婦產科醫師林新旺說明，子宮內膜癌是台灣女性最常見的婦科癌症之一，發生率10萬分之17，是25年前10萬分之2.9的6倍，好發於50至 70歲停經婦女，超過8成患者初期會出現異常陰道出血症狀。

由於婦女更年時月經混亂，部分患者誤認是更年期，甚至未停經婦女也誤以為月經不正常被忽略，有婦女停經後兩年又出血，誤認更年期症狀，後來出血超過一年，就醫才發現子宮內膜炎。

林新旺表示，為游婦做超音波檢查發現子宮內膜有輕微肥厚，子宮內膜取樣切片，確診罹患子宮內膜癌，立即安排子宮、輸卵管、卵巢與骨盆腔雙側淋巴摘除手術，術後並放射線治療，患者術後休養一個月後就重返工作崗位，恢復正常生活。

林新旺提醒女性們，初期子宮內膜癌的5年存活率有8成以上，只要出現停經後出血、經期不規則或經血過多、出現粉紅色或帶血絲異常分泌物、骨盆腔與腹部出現悶痛或壓迫感或解尿困難或排便不適，都可能是子宮內膜癌初期症狀，應該立即就醫治療。