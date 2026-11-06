台南蘭花妝點新加坡五星級飯店 助台灣花卉拓國際市場

來自台南的蘭花近日在新加坡五星級飯店展出，駐新加坡代表童振源告訴中央社，台灣擁有世界級的農業技術與優質花卉，新加坡則是連結東南亞與全球市場的國際樞紐，盼雙方深化農業與文化交流。

駐新加坡代表處今天發布新聞資料，由農業部主辦、財團法人商業發展研究院委託、新加坡「新台灣館」執行的「蘭綻獅城2026台灣花卉新加坡跨域行銷展」，自10月12日至11月15日於新加坡五星級飯店PARKROYAL COLLECTION Pickering大廳展出。

童振源與前文化建設委員會主委陳郁秀前往飯店參觀。童振源表示，台灣與新加坡不僅在經貿、科技及半導體產業有密切合作，也能透過蘭花這項共同的文化語言，深化雙方在農業、藝術及文化領域的交流，讓更多國際友人認識台灣。

代表處指出，台南是台灣蘭花產業的重要基地，也是全球蝴蝶蘭育種與生產重鎮。位於台南後壁的農業部蘭花園區占地約175公頃，形成完整的蘭花產業聚落。台灣蝴蝶蘭以品種創新、栽培技術與品質管理享譽國際，2023年外銷產值達新台幣51.6億元，充分展現農業科技的實力。

代表處提及，此次展覽以「山海之間、蘭生台灣」為迎賓花藝主題，融合台灣山脈、竹林與稻穗等意象，並結合新加坡熱帶景觀特色。

展場特別展示20株運用台灣奈米噴印技術製作的創意蘭花，以及10株不同品種蝴蝶蘭，呈現傳統園藝與現代科技結合的創新成果。現場並設置中英雙語解說，介紹蘭花品種、產地與栽培故事。

代表處指出，新加坡於1981年選定「卓錦．萬代蘭」（Vanda Miss Joaquim）為國花，蘭花也是新加坡重要的國家象徵。新加坡植物園長期推動「蘭花外交」，以各國元首及國際貴賓命名蘭花品種，成為具有特色的外交傳統。此次台南蘭花在獅城綻放，不僅是農業行銷活動，更是台灣與新加坡透過花卉深化友誼具體展現。