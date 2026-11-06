快訊

不給韓廠賺了？傳台積電考慮進軍先進記憶體晶片 可能建新廠或收購

幸運兒是你嗎？大樂透1.84億頭獎一注獨得 獎落這縣市

整理包／日本退稅新制好難！4大平台怎麼選、退現金還是信用卡？一文看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

台南蘭花妝點新加坡五星級飯店 助台灣花卉拓國際市場

中央社／ 新加坡6日專電
來自台南的蘭花近日在新加坡五星級飯店展出，吸引國際旅客觀賞。駐新加坡代表處提供／中央社
來自台南的蘭花近日在新加坡五星級飯店展出，吸引國際旅客觀賞。駐新加坡代表處提供／中央社

來自台南蘭花近日在新加坡五星級飯店展出，駐新加坡代表童振源告訴中央社，台灣擁有世界級的農業技術與優質花卉，新加坡則是連結東南亞與全球市場的國際樞紐，盼雙方深化農業與文化交流。

駐新加坡代表處今天發布新聞資料，由農業部主辦、財團法人商業發展研究院委託、新加坡「新台灣館」執行的「蘭綻獅城2026台灣花卉新加坡跨域行銷展」，自10月12日至11月15日於新加坡五星級飯店PARKROYAL COLLECTION Pickering大廳展出。

童振源與前文化建設委員會主委陳郁秀前往飯店參觀。童振源表示，台灣與新加坡不僅在經貿、科技及半導體產業有密切合作，也能透過蘭花這項共同的文化語言，深化雙方在農業、藝術及文化領域的交流，讓更多國際友人認識台灣。

代表處指出，台南是台灣蘭花產業的重要基地，也是全球蝴蝶蘭育種與生產重鎮。位於台南後壁的農業部蘭花園區占地約175公頃，形成完整的蘭花產業聚落。台灣蝴蝶蘭以品種創新、栽培技術與品質管理享譽國際，2023年外銷產值達新台幣51.6億元，充分展現農業科技的實力。

代表處提及，此次展覽以「山海之間、蘭生台灣」為迎賓花藝主題，融合台灣山脈、竹林與稻穗等意象，並結合新加坡熱帶景觀特色。

展場特別展示20株運用台灣奈米噴印技術製作的創意蘭花，以及10株不同品種蝴蝶蘭，呈現傳統園藝與現代科技結合的創新成果。現場並設置中英雙語解說，介紹蘭花品種、產地與栽培故事。

代表處指出，新加坡於1981年選定「卓錦．萬代蘭」（Vanda Miss Joaquim）為國花，蘭花也是新加坡重要的國家象徵。新加坡植物園長期推動「蘭花外交」，以各國元首及國際貴賓命名蘭花品種，成為具有特色的外交傳統。此次台南蘭花在獅城綻放，不僅是農業行銷活動，更是台灣與新加坡透過花卉深化友誼具體展現。

來自台南的蘭花近日在新加坡五星級飯店展出，駐新加坡代表童振源（右）與前文化建設委員會主委陳郁秀（左）到場觀賞。駐新加坡代表處提供／中央社
來自台南的蘭花近日在新加坡五星級飯店展出，駐新加坡代表童振源（右）與前文化建設委員會主委陳郁秀（左）到場觀賞。駐新加坡代表處提供／中央社

蘭花 新加坡 台南 童振源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

童振源出使新加坡3年多 積極以晶片與AI深化台星關係

台灣變異蝴蝶蘭受俄烏青睞 業者：戰火仍未中斷外銷

新加坡AngelCentral來訪證交所 拓展企業來台上市契機

台灣與巴西藝術展輔大登場 繪畫、陶藝與織品展多元風貌

相關新聞

幸運兒是你嗎？大樂透1.84億頭獎一注獨得 獎落新北市

大樂透第115103期今晚開獎。中獎號碼為48、32、05、41、26、09，特別號23；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新...

連2波東北季風接力！北台灣低溫恐探18度 熱帶性低氣壓最快7日成颱

氣象署說，未來一週兩波東北季風，首波今、明天影響，東部、大台北東側有雨，今晚至明天東部防大雨，9日又有另波東北季風；熱帶...

整理包／日本退稅新制好難！4大平台怎麼選、退現金還是信用卡？一文看懂

日本免稅新制上路，從原本的「當店退稅制」改成機場統一退稅的「先付後退制」，然而複雜的退稅平台、手續費、填寫信用卡資訊等機制，也讓不少旅客望而卻步，寧可多付手續費改領現金保護個資，甚至乾脆不退稅改當「納稅人」。

65歲以上免健保卓揆不副署 醫師公會理事長連誇2次「相當肯定行政院」

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件長者免繳健保費，行政院今天宣布，行政院長卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院院長的副署權，針對本次修法「不予副署」。中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國對此表示，對於行政院的決定相當支持，也非常肯定行政院的做法。

僅花五成…國旅補助用不完 延至年底

交通部觀光署國旅補助九月上路，本島平日住宿補助最高二千元，原訂本月底結束，然而民眾使用情況卻不若想像熱絡，至今僅使用約五成經費。旅宿業者說，平日難請假、兩晚補助未強制綁同一間飯店、實施期間強碰多個連假等，均為補助使用不彰的原因。

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

醫療人力荒持續延燒，麻醉科醫師薪資近日成為醫界關注焦點。新竹馬偕紀念醫院3日刊登徵才公告，公開招募麻醉科主治醫師，薪資欄位雖標示「面議」，卻有醫師在臉書透露，醫院原本明白寫出「保障月薪新台幣60萬元」，表示若加上自費麻醉項目收入，還可能每月再增加5萬至10萬元，引發醫界熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。