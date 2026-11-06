65歲以上免健保卓揆不副署 醫師公會理事長連誇2次「相當肯定行政院」

立法院上月三讀修正「老人福利法」，65歲以上符合條件長者免繳健保費，行政院今天宣布，行政院長卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院院長的副署權，針對本次修法「不予副署」。中華民國醫師公會全聯會理事長陳相國對此表示，對於行政院的決定相當支持，也非常肯定行政院的做法。

立法院日前三讀通過的老人福利法第22條修法，行政院今宣布照顧長者是政府一貫的政策，但福利政策的制定需要符合不增加實質舉債、不排擠其他施政、合法合憲三項原則，卓榮泰決定依據憲法所賦予行政院院長的副署權，對本次修法不予副署。

陳相國表示，對於行政院最後的決定非常支持，也相當肯定行政院的作法，此舉絕對正確，老福法修法後的內容若實施，會造成很多不公不義，先前就已經在醫師公會全聯會提出的聲明中表示，政府要能確保健保的永續經營，世代正義必須要被維護，老福法的修法可能會排擠到癌症、重症、偏鄉等醫療資源，醫護人員薪資結構也可能會受到影響。

陳相國重申「相當肯定行政院的做法」，對的事情就該去做，肯定行政院拿出魄力，並為了健保永續各方面所做出的努力。