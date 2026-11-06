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我國藥界接掌亞洲藥學會 張豫立出任會長、前食藥局長康照洲獲石館獎

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
臨床藥學會理事長張豫立正式接任亞洲藥學年會會長，將領導未來4年亞太各國藥學專業與藥事實務發展。前衛生署食藥局長、台灣醫藥品法規學會理事長康照洲則獲頒「石館獎（Ishidate Award）」。圖／台灣藥學會提供
臨床藥學會理事長張豫立正式接任亞洲藥學年會會長，將領導未來4年亞太各國藥學專業與藥事實務發展。前衛生署食藥局長、台灣醫藥品法規學會理事長康照洲則獲頒「石館獎（Ishidate Award）」。圖／台灣藥學會提供

第31屆亞洲藥學年會於泰國曼谷舉行，台灣藥學會、台灣臨床藥學會、藥師公會全聯會等組成台灣代表團前往與會。臨床藥學會理事長張豫立正式接任亞洲藥學年會會長，將領導未來4年亞太各國藥學專業與藥事實務發展。前衛生署食藥局長、台灣醫藥品法規學會理事長康照洲獲頒「石館獎」（Ishidate Award），表彰他長期致力我國藥品法規更新、藥事制度建立、亞太法規調和。

台灣藥學會指出，康照洲榮獲亞洲藥學年會最高榮譽石館獎社會與行政藥學組獎項，大會除頒發榮譽獎牌與證書外，亦安排他在今天發表專題演講；張豫立由台灣藥學會推薦，4年前當選亞洲藥學會候任會長，於本屆年會正式接任會長，大會另授與他亞洲藥學會藥學院榮譽院士頭銜，肯定他長年推動亞洲藥學整合與藥事照護的傑出領袖地位。

台灣藥學會監事胡幼圃受邀發表大會特別專題演講，11月7日在大會針對「結合藥學專長與領導力推動精準藥物治療及病人安全」發表專題演講，向全亞洲展現台灣在藥物動力學、新藥轉譯開發與政策實務的頂尖科研實力。

台灣藥學會理事長高純琇教授說，台灣藥學在教育品質、臨床照護、法規科學與智慧醫療發展上皆具備與國際並駕齊驅的堅實底蘊，台灣團隊在曼谷亞洲藥學大會上不僅由摘下代表性大獎，還接掌國際組織領導重任，多位學者亦受邀主講關鍵議題題，創下台灣在國際藥事舞台上的重要里程碑。

高純琇說，未來台灣藥學會將持續深化與亞洲及全球藥學組織的合作對話，培育青年藥事人才，讓世界看見台灣藥界的專業價值與貢獻。

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