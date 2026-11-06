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白天、晚上出現胃食道逆流有不同？醫揭背後原因 「這些習慣」易誘發

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
馬偕醫院消化科系胃腸科主任章振旺表示，胃食道逆流的成因多元，除了觀察生活習慣，也可就醫透過藥物、胃鏡等方式找出原因。示意圖／Ingimage
馬偕醫院消化科系胃腸科主任章振旺表示，胃食道逆流的成因多元，除了觀察生活習慣，也可就醫透過藥物、胃鏡等方式找出原因。示意圖／Ingimage

白天出現胃食道逆流，與晚上才出現胃食道逆流，有什麼不同呢？馬偕醫院消化科系胃腸科主任章振旺表示，夜間胃食道逆流可能與晚餐吃得太飽、吃完飯後太快躺下有關，白天則有可能是飲食導致胃脹所影響。

章振旺指出，台灣胃食道逆流盛行率持續上升，20多年前不到5%，現在已超過20%，部分調查更顯示接近4成，與現代人飲食及生活型態改變有關。

胃食道逆流成因相當多元，章振旺說，飲食方面，吃太多、吃不易消化的食物，以及咖啡、甜食、油炸食物等，都可能誘發症狀；生活習慣方面，太晚睡、睡前吃東西，食物尚未消化就躺下，也容易讓胃內容物逆流。此外，生活步調過於緊湊、壓力大，也可能影響胃腸功能。

除了生活習慣，也可能與食道本身狀況有關。章振旺指出，若食道跟胃交界處的賁門鬆弛，發生橫膈疝氣，就無法阻擋胃裡的東西逆流。若本身腸胃蠕動較差，或是有使用瘦瘦針，消化較慢，食物長時間停留在胃部，也容易造成脹氣，增加逆流機會。

至於如何找出胃食道逆流原因，章振旺表示，臨床上會先詢問患者的飲食、生活習慣，並評估過去的檢查紀錄與用藥情形，因為部分藥物也會影響腸胃道功能。

若患者未曾接受相關檢查，可進一步安排胃鏡，確認是否有結構問題，或食道黏膜是否受損，部分嚴重患者甚至可能出現巴瑞特氏食道，也就是食道原本的鱗狀上皮被類似胃部的柱狀上皮取代，未來發生食道腺癌的風險較高。

章振旺指出，若患者接受胃鏡檢查及藥物治療後，症狀仍未改善，可考慮進一步接受24小時胃酸監測。檢查時會將細管從鼻孔放入，感測器置於胃的上端、食道下端，患者帶著儀器返家生活24小時，出現症狀時按鈕記錄，一天後醫師回收機器，判讀造成胃酸逆流的原因。

另外，幽門螺旋桿菌是否會造成胃食道逆流，章振旺指出，目前並沒有明確的直接相關證據，幽門螺旋桿菌主要與胃潰瘍、十二指腸潰瘍及胃癌有較密切的關聯。

胃食道逆流 患者 馬偕醫院

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