美國猶他大學高層訪亞東醫院 聚焦四大方向深化台美醫療與AI合作

美國猶他大學醫療長Dr. Samuel Finlayson、外科主任Dr. Fiemu Nwariaku及全球衛生處主任Mr. Juan Carlos Negrette，上月底至亞東醫院進行深度參訪。訪團對亞東醫院在智慧醫療領域的傑出成果給予高度肯定，包含榮獲台灣智慧醫院全機構獎、全球HIMSS Stage 7認證，以及名列HIMSS全球數位健康指標Top 40第7名等盛譽。雙方於會中針對精準醫療與AI應用、精準健康管理、罕見疾病探索與基因體研究，以及醫療人才與機構能力培育等四大方向展開交流，盼能結合兩院臨床與研究資源，共創國際合作新局。

亞東醫院院長邱冠明表示，面對全球醫療科技迅速變革與人口結構轉型，醫療機構必須積極透過國際交流借鏡前瞻技術。亞東醫院於會中分享「台灣精準醫療計畫（TPMI）」的臨床應用，以及人體生物資料庫與資料湖庫（Data Lake）的整合成果。未來規劃將臨床資訊與生物檢體資料深度結合，以精準分析疾病特徵與族群健康差異，做為疾病預防及個人化治療的參考依據。兩院期待進一步攜手推動跨族群健康資料研究，拓展精準醫療的臨床應用效益。

針對高齡化社會與社區照護需求，亞東醫院家庭醫學部與社區護理團隊展示了「在宅急症照護（ACAH）」的推動實績。團隊透過到宅醫療與居家監測設備，使符合條件的病患得於家中接受高品質急性照護，雙方亦就營運挑戰與經濟效益進行經驗分享。此外，遠東集團創新長徐國安特別陪同猶他大學兩位資深外科專家參訪高階達文西手術室，與醫療團隊就高階設備配置、手術流程優化、智慧化管理及微創醫療品質提升等議題進行深度交流。

在醫療教育與人才培育方面，亞東醫院積極推動智慧科技融入護理教學。訪團一行特別前往亞東科技大學與元智大學護理系參訪，實地了解VR及AI-VR整合式護理教育平台的應用現況。亞東醫院期許未來能結合臨床教學與國際研究資源，推動以「配對式臨床導師學習模式」為核心的交流機制，擴大護理專業人才的國際學習視野，深化台美三方在醫療教育領域的創新合作。

作為美國頂尖學術醫學中心，猶他大學健康體系（University of Utah Health）連續17年榮獲Vizient「品質領導獎」全美前十名，2026年於122家學術醫學中心中位居第8，門診照護品質則高居第5。猶他大學在生醫研究上具備國際影響力，曾參與乳癌及卵巢癌易感基因BRCA1的研究，並建置著名的「猶他族群資料庫（Utah Population Database）」。其所屬的亨斯邁癌症研究所更是美國國家癌症研究院認證的綜合癌症中心，臨床與科研實力極為雄厚。

遠東集團創新長徐國安指出，亞東醫院與猶他大學合作深厚，2024年徐旭東董事長即曾率團隊赴美參與該校活動，此次猶他大學三位高階主管親自回訪，更彰顯對雙方夥伴關係的高度重視。徐國安強調，「創新」不僅在於硬體升級，更包含資源共享與跨國治理，這是推動臨床AI、機器人手術及精準醫療合作的關鍵基礎。歷經全球疫情考驗後，國際合作的重要性更為顯著，期許雙方攜手應對未來醫療挑戰。

邱冠明院長表示，亞東醫院將持續聚焦於精準醫療、臨床AI、智慧醫療與遠距醫療等核心領域。未來將把本次交流談話逐步轉化為具體的合作行動方案，充分整合台美雙方的臨床與學術資源，持續提升醫療服務品質與照護水準，攜手開創國際醫療合作的新里程碑。

亞東醫院與美國猶他大學高階主管訪團合影。左起：亞東醫院邱彥霖部主任、邱冠明院長、猶他大學Dr. Samuel Finlayson、Dr. Fiemu Nwariaku、Mr. Juan Carlos Negrette及亞東醫院張淑雯副院長，圖／亞東醫院提供

亞東醫院家庭醫學部與猶他大學訪團就台美在宅醫療服務模式及推動經驗進行交流。圖／亞東醫院提供