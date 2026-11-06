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連2波東北季風接力！北台灣低溫恐探18度 熱帶性低氣壓最快7日成颱

中央社／ 台北6日電
氣象署說，未來一週兩波東北季風，首波今、明天影響，東部、大台北東側有雨，今晚至明天東部防大雨，9日又有另波東北季風。聯合報系資料照
氣象署說，未來一週兩波東北季風，首波今、明天影響，東部、大台北東側有雨，今晚至明天東部防大雨，9日又有另波東北季風。聯合報系資料照

氣象署說，未來一週兩波東北季風，首波今、明天影響，東部、大台北東側有雨，今晚至明天東部防大雨，9日又有另波東北季風；熱帶性低氣壓最快明天發展成颱，估對台無影響。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天、明天東北季風影響，降雨主要在東半部、大台北東側，今天白天水氣還不多，但今晚到明天東半部可能會有局部大雨發生，他提到，桃園以南多雲到晴，而嘉義以南部山區、屏東地區午後有零星降雨。

劉沛滕指出，8日東北季風減弱，9日另一波東北季風增強，影響持續至11日，雨區從東半部、大台北擴大至北部桃竹苗，其中9日、10日大台北、宜蘭地區慎防較大雨勢。

劉沛滕表示，儘管11日持續受東北季風影響，但整體降雨稍微減少，而12日大部分地區將恢復到多雲到晴、晴到多雲，較為穩定的天氣。

氣溫部分，劉沛滕指出，今、明天低溫並未下降太多，北台灣約攝氏21到23度，高溫24、25度，8日東北季風減弱，白天氣溫略回升至27、28度，低溫大致不變。

劉沛滕提到，明顯降溫的時間點會出現在下一波東北季風，也就是9日至11日，特別是9日、10日，北台灣低溫可能下探18、19度，高溫也僅有21到24度，至於中部、花蓮低溫約19至20度，南部約21到22度。

此外，今天上午熱帶性低氣壓生成，劉沛滕表示，目前熱帶性低氣壓位於關島東北方海面，預計明天有機會發展今年第31號颱風查帕卡，未來將通過關島北邊海面，之後來到日本南方海面，預計10日相對距離台灣比較近時，也還有約1500公里，預計對台灣沒有影響。

劉沛滕提到，屆時可能會進一步增強為中度颱風，但預計來到日本南方海面時，將逐漸減弱、轉向。

東北季風 氣象署 低溫

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