工研院攜米其林主廚科技入菜 部落食材變身4道精緻料理

工研院今天攜手米其林主廚林祺豐，發表4道融合部落風土食材與科技的精緻料理，運用AI生產管理、低碳加工及萃取技術，將屏東瑪家、牡丹、來義及春日等原鄉特色作物轉化為高端餐飲佳餚，建立從產地到餐桌的新模式，協助部落產業升級、拓展市場。

工研院今天舉辦「風味料理開發成果發表會」，攜手「三禾清豐心臺菜」主廚林祺豐，將部落特色食材結合精緻料理手法，推出「原香蛋」、「青山雞」、「芋頭乾」及「薑花山芋」4道創新菜色，展現原鄉作物進軍高級餐飲市場的潛力。

工研院中分院執行長李士畦表示，原鄉擁有優質生產環境與獨特文化，在經濟部產業技術司支持下，工研院長期發展智慧灌溉、病蟲害生態管理、低碳烘焙及快速萃取等技術，協助部落農民提升作物品質、穩定產量，並透過數位與自動化設備降低科技應用門檻。

工研院團隊今年4月深入屏東瑪家、牡丹、來義及春日等4個原鄉聚落訪查，發現科技導入不僅有助農業生產，也能提升特色作物的市場價值，因此邀請林祺豐共同研發料理，串連產地、餐桌與消費市場。

其中，「原香蛋」以來義鄉放牧土雞蛋製作糖心蛋，搭配牡丹鄉荖葉、荖花，利用低碳乾燥、烘焙及精油萃取技術提取辛香，再結合台東有機紅玉紅茶、刺蔥籽香料油及洛神花醬汁，呈現多層次風味。

「青山雞」選用鹽水保種紅羽山林雞，搭配運用智慧澆灌技術栽培的原生種青土芒果，以及那瑪夏鄉龍鬚菜，以慢熟工法保留肉汁，融合酸甜果香與山野鮮味。

「芋頭乾」則以來義鄉原生山芋頭，經龍眼木低溫燻焙增添木質香氣，搭配粉蒸土肉桂梅頭骨及東源部落刺蔥籽熱油，呈現草本辛香與煙燻風味。「薑花山芋」使用生態管理技術栽培的山芋頭，搭配冬瓜條、小米露燉煮，再以野薑花糖蜜增添清甜香氣。

工研院表示，這次成果不僅展現科技提升部落農產價值的可能，也邀請食品及餐飲業者交流，期盼協助原鄉特色食材打入高端餐飲市場，並拓展連鎖餐飲與食品加工通路，創造部落產業轉型及永續發展的新契機。