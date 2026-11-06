恐汙染水源…不明混合廢棄物竟埋到烏山頭水庫旁 今開挖籲檢警查辦

環保團體昨以空拍質疑台南烏山頭水庫保護區旁原掩埋場周邊，遭非法傾倒廢棄物、怪手連夜覆土掩飾。今與環境部南區環境管理中心、台南市環保局今會同業者開挖，「地底赫然湧出大量各類廢棄物、不明廢土混合物，並伴隨撲鼻刺鼻的有機揮發物化學惡臭」。

台南市環保局則表示，發現地下埋有營建混合廢棄物及裝潢廢棄物等，已採樣送驗，並同步蒐集相關事證、調閱監視器，積極追查廢棄物來源及非法棄置行為人。

環保局表示，接獲通報後立即會同警方前往查察，現場有整地及覆土跡象，隨即採集土壤樣品進行毒性特性溶出程序（TCLP）檢測。今進一步開挖現場6處深度均約4公尺，其中4處發現地下埋有營建混合廢棄物等。除再次採集土壤及廢棄物送驗外，也清查現場可供辨識廢棄物來源的事證，並調閱周邊監視器，追查進出車輛及清運流向。

環保局說，除追查廢棄物產源、清運業者及實際棄置行為人外，另將持續調查土地所有權人及實際管理人是否知情或參與非法棄置行為，釐清相關責任。

環團說，主管機關採樣約8個點位帶回化驗，環管署責成轄區白河分局啟動刑事偵查，緝捕幕後傾倒與掩埋違法行為人。環團質疑現場「惡臭撲鼻、廢料深埋，戳破單純整地謊言。」

環團指責挖開覆土層後底層翻出大量夾雜塑膠編織袋、廢建材、各類複合廢棄物及深黑色不明泥土。且有明顯化學有機揮發濃烈且具刺激性化學惡臭，顯示掩埋物絕非單純營建剩餘土石方，極可能夾雜有害事業廢棄物。

環保團體聲明三大訴求：此處地質脆弱且位處地下水與水庫水質極敏感帶，下方即為積水池，距離大台南數百萬人飲用水源的烏山頭水庫僅200公尺，應依廢棄物清理法第46條刑事重罪偵辦，檢警調應立即傳喚負責人及地主，並依法查扣現場作業怪手及涉案清運車輛，防範涉案人員串證與脫產。

環團要求因事涉重大民生飲用水安全，環保局應以急件處理採樣檢驗，並於第一時間主動向社會大眾公布完整的重金屬、毒性溶出及化學成分檢驗數據，不得黑箱隱匿。

為防即將到來的降雨將已開挖鬆動的有害汙染物隨雨水滲入地下水層或沖刷至下游，主管機關應依法責令行為人與場址管理人立即覆蓋防雨防滲帆布，並限期在環保局監督下將所有非法掩埋廢棄物與受汙染廢土全數挖除清運、依法去化。

環保局則表示，對非法棄置廢棄物行為，秉持嚴查究辦、絕不寬貸的立場，倘查有違反廢棄物清理法，將依法究責；涉及刑事責任者，移送司法機關偵辦，並依法要求責任人妥善清理廢棄物。後續將持續結合中央環保機關及警方力量，擴大追查非法棄置源頭，杜絕不肖業者藉由整地覆土掩飾違法行為，維護環境品質及國土安全。

環團舉發烏山頭水庫旁偷埋有害廢棄物今開挖見惡臭不明廢土籲檢警查辦。圖／環團提供

環團舉發烏山頭水庫旁偷埋有害廢棄物今開挖見惡臭不明廢土籲檢警查辦。圖／環團提供

環團舉發烏山頭水庫旁偷埋有害廢棄物今開挖見惡臭不明廢土籲檢警查辦。圖／環團提供