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職災勞工重返職場 全台19家專責醫院提供服務

中央社／ 台北6日電
勞動部。聯合報系資料照
勞動部。聯合報系資料照

勞工游先生曾因遭重物壓傷造成嚴重脊髓損傷，一度面臨半身不遂，但在職業傷病診治服務介入後，轉任駕駛穩定工作，勞動部說，全台有19家專責醫院，可提供職災勞工專業服務。

勞動部職業災害預防及重建中心今天召開記者會，說明目前全台職業傷病診治網絡及服務。

勞動部職業安全衛生組副組長劉約瑟表示，為了讓勞工在傷病不同階段都能找到適當資源，勞動部持續建構職業傷病診治服務網絡，目前全台已有19家職業傷病診治專責醫院，並串聯103家網絡醫院，提供專業診斷、認定協助及個案管理。

劉約瑟也表示，截至今年10月為止，接受職業傷病診治門診服務已達到2.9萬人、傷病診治8800人、協助復工2699人，轉介服務3624人。

過去從事設備維修的職災勞工游先生今天也現身記者會分享經歷，他因遭重物壓傷造成嚴重脊髓損傷，醫生更一度要他做好可能半身不遂的準備，他後來轉診職業傷病科，在家人與醫療專業團隊支持下，接受職能復健與工作能力評估，並透過改裝車輛駕駛訓練，順利取得計程車駕照，如今已穩定投入駕駛工作。

勞動部表示，職災事故後，對職災勞工支持不能只停留在傷病診治，更重要的是讓診治、權益協助、職能復健與復工服務能全方位銜接，讓勞工在身心復原及重返職場的過程中，都能獲得適當協助，未來會持續強化傷病診治、職能重建及復工服務的連續性，並提供全方位的服務。

重返職場 勞工 職災 勞動部

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