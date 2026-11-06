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同樣的藥有人有效、有人卻有副作用？ 科教館特展揭基因影響用藥關鍵

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台灣藥物基因體學會理事長張偉嶠指出，現在很多抗癌標靶藥物在使用前，健保會給付次世代基因定序檢測（NSG），找出最適合的藥物，原因就是基因會影響藥物表現，不適合的藥不僅無法殺死癌細胞，還讓患者承受不必要的副作用、經濟負擔，也造成醫療資源浪費。記者沈沛育／攝影
台灣藥物基因體學會理事長張偉嶠指出，現在很多抗癌標靶藥物在使用前，健保會給付次世代基因定序檢測（NSG），找出最適合的藥物，原因就是基因會影響藥物表現，不適合的藥不僅無法殺死癌細胞，還讓患者承受不必要的副作用、經濟負擔，也造成醫療資源浪費。記者沈沛育／攝影

同樣的藥物與劑量，為什麼每個人的反應卻可能截然不同？「藥知道你是誰-探索藥與基因的科學解謎之旅」特展，帶領民眾從認識個體基因差異與用藥安全。台灣人體生物資料庫代表人楊懷壹表示，基因是未來精準醫療的重要研究方向，從癌症用藥到民眾日常用藥，若能對基因有進一步認識，有助於提升治療效果、減少醫療浪費。

台灣人體生物資料庫、台灣藥物基因體學會與台灣藥害救濟基金會今天在台灣科學教育館共同舉辦特展開幕活動。楊懷壹說，民眾常好奇，為什麼一樣的藥物，有些人吃就效果很好，有些人卻沒效，甚至有副作用？其實就是因為基因導致代謝和藥物機轉差異，再加上年齡、疾病、生活習慣等其他因子，影響藥物的效果。

台灣藥物基因體學會理事長張偉嶠指出，許多抗癌標靶藥物在使用前，必須先透過次世代基因定序（Next-Generation Sequencing，NGS）檢測，找出與患者基因特徵相符、最適合的治療藥物。目前健保也有給付基因檢測費用，這就是因為基因差異會影響藥物的療效與安全性，若使用不適合的藥物，不僅可能無法有效殺死癌細胞，還可能讓患者承受不必要的副作用與經濟負擔，同時造成醫療資源的浪費。

楊懷壹表示，精準醫療是未來的目標，因此基因的研究相當重要。台灣人體生物資料庫持續蒐集20萬受試者的健康資訊、檢體，透過長期追蹤，並結合國家健康資料庫，建立大型生物醫學研究資源，有助於進一步了解基因、環境、生活習慣，與疾病或死亡之間的關聯，有助於疾病的預防與治療。他鼓勵社會大眾多多參與研究，有助建立精準醫療的基礎。

藥害救濟基金會執行長陳文雯說，基金會長期致力於守護藥品安全，期盼透過此次跨域合作，將研究成果轉化為民眾看得見、用得到的安全保障，讓藥品安全教育向下扎根，「預防勝於救濟、勝於治療」。

「藥知道你是誰-探索藥與基因的科學解謎之旅」特展於11月6日在國立台灣科學教育館開始為期一年的展覽，從「認識自己」出發，串聯台灣族群基因資料、藥物基因體學研究及藥品安全監視，共規劃三大主題展區。「個人化藥袋多媒體互動系統」透過互動體驗，將艱深的基因科學轉化為生活中看得見、體驗得到的實用知識。

展區內容呈現健康資訊經去識別化與研究應用後，如何成為推動科學研究的重要基礎；了解基因差異如何影響藥物代謝、標靶治療如何精準打擊癌細胞特徵，以及藥品上市後如何透過收集與分析不良反應訊號進行風險監測，讓大眾理解醫療已從「治療一種疾病」邁向「理解每一個人」。

「藥知道你是誰-探索藥與基因的科學解謎之旅」特展於11月6日在國立台灣科學教育館開始為期一年的展覽，串聯台灣族群基因資料、藥物基因體學研究及藥品安全監視，將艱深的基因科學轉化為生活中看得見、體驗得到的實用知識。記者沈沛育／攝影
「藥知道你是誰-探索藥與基因的科學解謎之旅」特展於11月6日在國立台灣科學教育館開始為期一年的展覽，串聯台灣族群基因資料、藥物基因體學研究及藥品安全監視，將艱深的基因科學轉化為生活中看得見、體驗得到的實用知識。記者沈沛育／攝影

台灣人體生物資料庫代表人楊懷壹說，民眾常好奇，為什麼一樣的藥物，有些人吃就效果很好，有些人卻沒效，甚至有副作用？其實就是因為基因導致代謝和藥物機轉差異，再加上年齡、疾病、生活習慣等其他因子，影響藥物的效果。記者沈沛育／攝影
台灣人體生物資料庫代表人楊懷壹說，民眾常好奇，為什麼一樣的藥物，有些人吃就效果很好，有些人卻沒效，甚至有副作用？其實就是因為基因導致代謝和藥物機轉差異，再加上年齡、疾病、生活習慣等其他因子，影響藥物的效果。記者沈沛育／攝影

基因 副作用 藥物

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