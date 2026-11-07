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牙齒黃原來是吃出來的？網友熱議六大「牙齒染色食物」 咖啡竟不是唯一兇手

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
牙齒黃原來是吃出來的？ 網友熱議六大「牙齒染色食物」咖啡竟不是唯一兇手
牙齒黃原來是吃出來的？ 網友熱議六大「牙齒染色食物」咖啡竟不是唯一兇手


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「牙齒染色食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大牙齒染色食物有哪些！

牙齒顏色黃是許多人都有的困擾，即使維持每天刷牙的習慣，仍可能因長期接觸不同食物與飲品而導致牙齒逐漸染色。對於在意牙齒外觀的民眾而言，除了平時做好口腔清潔，了解哪些飲食容易使牙齒染色，也是日常值得關注的課題。

咖啡」提神必備卻易讓牙齒染色　「茶」、「水果」也被網友點名

網友熱議六大牙齒染色食物 網路聲量排行
網友熱議六大牙齒染色食物 網路聲量排行

觀察近一年內網友針對「牙齒染色食物」的相關討論，聲量最高的是「咖啡」。咖啡所含的單寧酸與深色色素，容易附著在牙齒表面，使牙齒泛黃或暗沉。便有網友分享，「不知道是不是每天喝咖啡的關係」，自己的牙齒似乎越來越黃，引起其他人回應「咖啡本來就是容易讓色素沉積的飲料」。

對此，牙醫也指出，長期飲用咖啡確實容易使牙齒染色，建議咖啡愛好者可「使用吸管飲用」，減少咖啡與牙齒接觸的機會，並在喝完後以開水漱口，有助減緩牙齒染色的速度。對於每天習慣仰賴咖啡提神的人來說，比起馬上停止喝咖啡的習慣，從喝法開始調整或許是更容易做到的折衷方式。

而同樣含有單寧酸及色素的「茶」，也經常和咖啡一起被點名。有網友無奈表示「喝茶牙齒會變黃 不喝又很難受」，一句話道盡愛茶人想喝又怕牙齒變黃的兩難；另一位民眾則分享，外出回家後照鏡子發現牙齒有些發黃，才驚覺「是白天點的那杯紅茶惹的禍」，懊惱自己「忘記紅茶會讓牙齒染色，更忘了漱口」。

而針對喝茶造成的牙齒染色，有牙醫師表示「單靠日常刷牙或一般洗牙，有時較難完全去除」，建議在意牙齒色澤的民眾「除了定期洗牙外，也可能需要再搭配拋光或噴砂等方式」，才能讓牙齒重新變得亮白。

此外，「水果」也是受到網友熱議的牙齒染色食物之一，而其中又以紅石榴、藍莓與檸檬等水果較常被提及。紅石榴與藍莓含有花青素等天然色素，檸檬的天然酸性則可能「讓琺瑯質逐漸被侵蝕」，而使色素更容易沾附於牙齒表面，若經常食用此類又沒有及時清潔，便可能在不知不覺中讓牙齒被染色。

因此，在食用這類富含天然色素的水果時，除了用餐後妥善清潔牙齒外，「避免與酸性食物一起吃」，也有助於降低牙齒染色的機會。

另一方面，在牙齒染色話題相關討論中，「酒」也榜上有名。在眾多酒類中，又以紅酒最常被網友提及。紅酒中的酸性會侵蝕牙齒表面，讓色素變得更容易附著，更有牙醫師直言「優雅的深紅色，其實是牙齒染色的最大兇手之一」，建議民眾在小酌之餘，別忘了多喝水並定期洗牙，才能讓品酒的興致不被牙齒染色掃興。

許多日常飲食都可能成為影響齒色的因素。不過，想要維持亮白笑容，也不必因此對喜愛的美食敬而遠之。只要適量攝取並落實餐後清潔，在滿足口腹之慾的同時，也能好好照顧牙齒健康。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「牙齒染色食物」相關討論則數。

觀測期間：2025/10/27~2026/10/27，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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