智能電動窗簾也懂生活節奏！Hunter Douglas® PowerView® Gen 3一鍵掌控全屋光影

支援Matter串接Apple HomeKit 充電式電池棒2027年登場

清晨，臥室的窗簾隨日出緩緩升起，光線一寸一寸落進房間；午後陽光正烈，客廳紗簾悄悄調低角度；入夜後一句「晚安」，全屋窗簾安靜闔上。當窗簾開始懂得生活的節奏，家也多了一種從容的樣子。

全球窗飾品牌Hunter Douglas® 的PowerView® 第三代智能電動系統（PowerView® Gen 3），把這樣的日常變成可以設定的情境：手機App、Pebble® 遙控器與語音都能控制，並支援Matter智慧家庭標準，串接Apple HomeKit、Google Home與Amazon Alexa。Hunter Douglas® 觀察，今年電動窗簾需求較去年同期成長近六成，為窗簾裝上智能電動系統，正成為新的居家選擇。智慧家庭為什麼走到了窗邊？電動窗簾又該怎麼選？以下一次看。

以Pebble® 遙控器在浴室、客廳與臥室調整風琴簾與紗簾，呈現從白天透光到夜晚遮光的居家情境。

為什麼智慧家庭的下一站是窗簾？

燈光、空調、掃地機器人早已走進許多家庭，窗簾則是家中少數仍需要「動手」的角落。根據市調機構Statista資料，2026年全球智慧家庭用戶約16.8億，家戶滲透率約82%，全球市場規模估計約1,935億美元，較2025年成長約11.2%；台灣市場規模約10.3億美元。Statista Consumer Insights 2025年台灣調查也顯示，42%受訪者偏好可連網的居家產品，36%喜歡可遠端控制的家電。人們想要的，不只是更聰明的設備，更是更省心的生活。

窗簾可以記住我的作息嗎？

可以。在PowerView® App裡，能把「起床」「午休」「看電影」「晚安」設成不同情境，一鍵讓多組窗簾同時移到想要的位置；也能設定排程，在每天固定時段或日出、日落時自動開合。週末想多睡一會兒，就讓窗簾晚一點再打開。

PowerView® App可設定情境與排程，並即時顯示簾片位置與調光角度。 圖／Hunter Douglas® 提供

PowerView® Gen 3採用藍牙5.0雙向通訊，在App上操作時，畫面會同步顯示簾片移動進度與調光角度，不必抬頭比對，窩在沙發上單手就能調出恰到好處的光線。

以手機App控制迪雅® 風琴簾二重奏（Duette® Duolite），上層透光、下層遮光兩種簾布可分別調整高度，畫面同步顯示開合比例。

窗簾也能接Apple HomeKit、Google Home嗎？

PowerView® Gen 3 Gateway支援Matter標準與Crestron系統，可串接主流智慧居家平台。 圖／Hunter Douglas® 提供

能。雙手提著購物袋進門，或是躺上床才想起窗簾還沒關，一句口令就能解決。PowerView® Gen 3 Gateway支援Matter智慧家庭標準與Crestron智慧家庭系統，可串接Apple HomeKit、Google Home、Amazon Alexa等平台，用語音就能控制全屋窗簾。出門旅行時，透過App的RemoteConnect遠端控制功能，只要連上網路，也能切換情境、調整窗簾與編輯排程，讓家裡依然維持熟悉的生活節奏。

不習慣用手機，家人也能輕鬆操作嗎？

Pebble® 遙控器獲2023年iF設計獎，提供多種顏色。 圖／Hunter Douglas® 提供

可以。不是每位家人都習慣滑手機，曾獲2023年iF設計獎的Pebble® 遙控器，造型像一顆圓潤的小石頭，有多種顏色可選，長輩和孩子拿起來就能上手。它可以依單窗或分組控制窗簾、設定常用的「最愛位置」，也能獨立調整葉片角度。

家有小孩、毛孩，電動窗簾更安心嗎？

電動窗簾取消拉繩，窗邊線條更簡潔，也降低孩童與寵物被纏繞的風險。 圖／Hunter Douglas® 提供

是的。以電動取代拉繩，窗邊不再有垂落的繩索。窗景看起來更清爽，家有小小孩或毛孩的爸媽，也少了一件需要時時留意的事，從設計上降低孩子與寵物被繩索纏繞的風險。

裝潢好的家，也能換電動窗簾嗎？

可以，而且明年會有更省事的選擇。不想再敲牆拉線的家庭，可以留意Hunter Douglas® 預計2027年上半年推出的PowerView® 可充電式電池棒：外型輕巧，可隱藏在窗簾上軌後方，不需額外佈線就能驅動電動窗簾，已經住進去的家，也能輕鬆升級。

EOS HD60G靜音電動軌道可搭配PowerView® 系統，適用大面積落地布簾。 圖／Hunter Douglas® 提供

面對商業空間或挑高的大面落地窗，PowerView® 也能搭配EOS HD60G靜音電動軌道，承重達50公斤、運轉音量低於30分貝，即使是厚重的落地布簾，也能安靜、滑順地開合。

第一次入手PowerView® 怎麼選？

若著重「全屋整合」，可以優先搭配PowerView® Gen 3 Gateway，把窗簾串進Apple HomeKit、Google Home或Alexa，和燈光、空調一起設定情境；若家中有長輩或孩子，Pebble® 遙控器能讓不滑手機的家人也輕鬆操作；若是已完成裝潢、不想再拉線，可以留意2027年上半年推出的可充電式電池棒；面對挑高或大面落地窗，則可考慮搭配EOS HD60G靜音電動軌道。

Hunter Douglas® 表示，電動化與智慧化的意義，在於讓居家日常少一點繁瑣、多一分從容。答案愈貼近自己的生活，愈容易找到每天剛剛好的那道光。

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