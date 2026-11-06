老福法修法截止日 老盟發聲喊「支持副署」補長者保費可減年輕人負擔

行政院今天將決定是否副署「老福法」修正案，由中央補助逾65歲、所得稅率20%以上長者健保費最後一日。老人福利聯盟首度發聲，對長者是否繳交健保費並無特地立場，但即使仍須繳費，也要讓長者能獨立繳交，而非只能依附子女名下，目前多數長者保費依附其子女名下繳交，由年輕世代扛起經濟重擔，補助長者保費，可照顧這群上有老、下有小的三明治族群。

老盟秘書長張淑卿指出，健康權為憲法保障基本人權，而高齡族群與兒少相同，在國際定位上屬相對弱勢族群，少數長者經濟無虞，但仍有許多收入一般的長輩，其退休金相當有限，若無法至民政單位舉證子女無法讓其加保，多數情況是由子女協助負擔其健保費，這群年輕世代可能上有老、下有小，也可能在照顧長輩之餘，同時還要存款買房落腳，補助長者保費，可實質幫助這群年輕人。

張淑卿表示，目前全台22縣市中，已有16縣市提供長者健保費補助，且最先提出排富補助長者健保費政策者，為台北市前市長陳水扁，目前僅6縣市長者未獲得保費補助，恐有公平性、福利差異化疑慮，既然長者醫療權在國際上備受重視，為何獨漏這6縣市？既然多數縣市已有補助，就需思考補助健保費是否為長者必要權益，若是，就應視同「全面福利」政策，由中央處手補助。

65歲以上長者，自健保開辦時就開始繳交保費至今，為繳交保費時間最長的一群。張淑卿指出，老盟立場為，長者並非不願繳交健保費，但不論是否繳交，都應該讓長者保有獨立、自主空間，衡量各項年金政策所需繳交的費用額度，確保長者保有維持生活需求所需費用為前提，讓長者獨立繳交健保費，而非只能依靠子女，多數子女不敢向父母要錢，長者堅持至公所加保，也恐釀家庭紛爭。

外界以經濟弱勢長輩保障在「老福法」條文中被刪去為由，反對這項修法。對此，張淑卿認為，經濟弱勢長者補助條款是否在「老福法」中明文規定，實質影響不大，原因為現行「社會救助法」已保障低收入戶、中低收入戶就醫費用減免，符合資格的經濟弱勢長輩本就可受保障，若老人具有榮民身分，透過榮民相關條例，可獲得健保費、就醫部分負擔等補助。