旅展搶先預約搭乘高鐵新車！賴總統化身車長 學習指差確認

高鐵「N700ST」新世代列車明年7月正式上線，為新車暖身，台灣高鐵今年參展ITF台灣國際旅展，推出新車假期「優先劃位．⾸席體驗」專案，購買後就可以搶先預約搭乘明年首班新車。總統賴清德也化身車長，現場學習指差確認，也和全台第一個搶到專案票的鐵道迷開心打招呼。

和賴清德、交通部長陳世凱及高鐵公司董事長史哲共同合照的洪姓民眾，是東部人、但最愛搭乘高鐵。得知專案後便立刻向旅行社預約搶購，成為全台第一位，能搶先預訂明年首班N700ST列車體驗行程的幸運兒。

高鐵公司表示，新車假期「優先劃位．⾸席體驗」專案提供「首席尊享」及「首席樂享」二項產品，高鐵新車假期「首席尊享」攜手14家星級及品牌飯店，安排N700ST商務車廂，搭配平日入住飯店尊榮房型以及24小時住房專屬禮遇。

高鐵公司指出，以平日台北出發到左營入住高雄日航酒店為例，產品包含優先搶訂高鐵N700ST商務車廂來回車票+26坪小型轉角套房24小時住房一晚禮遇(15:00後入住/15:00前退房)，以及享有行政酒廊、快速通關辦理入住尊榮服務，當月壽星還可獲贈天空酒吧RB22飲料券，二人同行每位12,660元起。

「首席樂享」則與18家星級及品牌飯店合作，提供客房升等或孩童免費入住等專屬禮遇，以平日台北出發到左營、入住和逸飯店高雄中山館為例，產品包含優先搶訂高鐵N700ST標準車廂來回車票+入住一晚，平日再享升等和逸家庭房，二人同行每位4,990元起。

高鐵公司表示，運用高鐵N700ST新車元素，今年更攜手多家本土業者，一口氣推出多項聯名商品，包括6款「有情門」的N700ST聯名椅凳、知名插畫家鄒駿昇繪製的限量版畫，以及2款20週年紀念酒；高鐵攤位不只可以搶到優先體驗高鐵新車的旅遊產品，更可以透過多項現場體驗活動，提前感受高鐵新車即將上線的喜悅。