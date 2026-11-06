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股災衝擊旅展業績？旅行社：需求仍在 旅客講求高CP值

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
旅展中午開幕，仍是湧入不少旅客。記者孟嘉美／攝影
旅展中午開幕，仍是湧入不少旅客。記者孟嘉美／攝影

台股史詩級崩跌，碰上年度最大旅展開幕，股民大失血，大嘆原本要去歐洲、現在只能去九州。旅行社觀察，旅遊對民眾來說已是剛性需求，並不擔心短期的股市波動可能影響旅展買氣。台灣虎航則指出，消費者不會不旅遊，但會更精打細算、追求高CP值。

台股連日重挫，今天盤中更是突破歷史慘跌紀錄，一度大跌逼近4000點。賴清德上午向國人喊話，請國人不要恐慌，政府會密切注意每一項變化，同時推出政策，讓整個金融市場儘早趨於穩定。

只是股災碰上年度最大旅展「ITF台灣國際旅展」開幕，瞄準跨年、春節出遊檔期，股民想提早備戰明年旅程，卻因失血慘重，下手恐怕將趨於保守。

台灣虎航商務長兼發言人許致遠表示，盤勢大跌，旅客可能因此精打細算、調整行程，例如本來想去歐洲、現在只能去日本九州，或是原本規畫長天數行程，現在改為短天數旅遊。面對這種狀況，讓旅客在旅展尋找高CP值行程的意願更加強烈。

五福旅遊策略長兼發言人李家誠則指出，並不會太過擔心股市短期的波動衝擊旅展買氣。因為對現代民眾而言，旅遊是「生活價值與態度」，是剛性需求而非奢侈消費。

李家誠說，旅行社早在半年前就已經提前佈局，跟航空公司及供應商進行議價、包機包銷，把事先談好的成本與凍漲轉換成優惠，透過旅展釋放給消費者，「不會讓旅客因為股災，『東京變東門、峇里島變綠島』」。

旅天下企劃副總暨發言人許哲郎表示，今年機票成本確實大增，旺季團費難免較高，因此若想節省旅遊成本，可以把握年底11、12月及明年3、4月等淡季搶便宜。

受損慘重的股民想出國放鬆，旅行社也祭出優惠、小資方案。

五福旅遊今年推出不少萬元有找韓國釜山、濟州島行程，搭配雙11檔期，祭出團費1萬1111元、德瑞第二人折購1萬1111元等行程。

旅天下則針對小資族推出計畫機票、指定行程限量買一送一，多款東南亞行程不到2萬元，其中近年最夯的「埃及古文明 10 日」 6萬有找，搭上長榮直飛印度6天不用4萬。

可樂則是推出韓國濟州萬元有找、自由行最高折抵3000元，超過千組熱門旅遊票券買一送一，滿足不同旅客需求。

雄獅旅遊長線優惠，土耳其11日只要4萬3900元，還加贈100美金吉普車巡禮；杜拜7天免5萬。近期最夯郵輪，榮耀號宮古那霸石垣5日只要2萬3900起，早鳥再折5千；親子客最愛的迪士尼探險號5日，從新加坡出發僅需2萬8260起。

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