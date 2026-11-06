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桶裝沙拉油爆缺貨衝擊店家 南市府消保官出手 協調上游增供、媒合貨源

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府會同相關單位及消保官實地稽查傳統市場、夜市及食品原料業者，掌握食用油供貨與價格變動，同步協調上游貨源，穩定市場供應。圖／台南市經發局提供
南市府會同相關單位及消保官實地稽查傳統市場、夜市及食品原料業者，掌握食用油供貨與價格變動，同步協調上游貨源，穩定市場供應。圖／台南市經發局提供

近期部分餐飲業者及傳統市場攤商反映桶裝沙拉油供應不足，台南市政府掌握食用油供需情形，協調上游製造商及供應通路調度貨源。經發局指出，經濟部已協調大統益、長輝及台糖等業者增產，每月合計增加4400噸沙拉油供應量，市府也配合中央供需媒合機制，協助有需求的業者取得貨源，維持市場供應穩定。

市長黃偉哲表示，食用油是民眾日常生活及餐飲業經營不可或缺的民生物資，市府高度重視市場供應情形，已要求相關單位主動掌握各通路供需變化，針對餐飲業者及傳統市場攤商反映的缺貨問題，積極協調貨源，並了解上游製造商供貨及產能情形，視需要協調增加供應量，減輕業者採購壓力。

經發局長張婷媛表示，經調查本市市場、餐飲業及食品原料販售業者，確實有部分桶裝沙拉油供應吃緊情形，市府將持續追蹤市場供需變化，積極協助業者取得穩定貨源，緩解採購壓力。

經發局說明，市府已責成相關單位針對傳統市場、夜市、食品原料販售業者及終端銷售業者，調查食用油供貨及價格變動情形，並會同消費者保護官辦理實地稽查，同步掌握本市油品製造商產能與供貨狀況，配合中央供需媒合機制，協助業者取得所需食用油。

經發局強調，市府將持續關注食用油市場供應情形，積極協調上游貨源及供應量，確保民生物資供應穩定；若發現涉嫌囤積、哄抬價格或其他不法情事，將移請權責機關依法查處，必要時移送司法機關偵辦，維護市場交易秩序。

南市府會同相關單位及<a href='/search/tagging/2/消保官' rel='消保官' data-rel='/2/145087' class='tag'><strong>消保官</strong></a>實地稽查傳統市場、夜市及食品原料業者，掌握食用油供貨與價格變動，同步協調上游貨源，穩定市場供應。圖／台南市經發局提供
南市府會同相關單位及消保官實地稽查傳統市場、夜市及食品原料業者，掌握食用油供貨與價格變動，同步協調上游貨源，穩定市場供應。圖／台南市經發局提供

沙拉油 缺貨 消保官

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