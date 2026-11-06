桶裝沙拉油爆缺貨衝擊店家 南市府消保官出手 協調上游增供、媒合貨源

台北市長候選人沈伯洋稱台北市兒虐為六都第一，又指手上沒有數據，「是用猜的」，讓兒虐議題浮上枱面。不過，近期有網友及立委眼尖發現，衛福部官網的兒虐數據頁面，竟出現「404」找不到網頁情況，質疑衛福部蓋牌數據。實際查看相關網站，數據均可正常下載。對此，衛福部保護司指出，兒虐統計為公開的公務統計項目，由衛福部統計處統一發布，絕不可能因應選戰，就將數據隱藏。

2026-11-06 10:50