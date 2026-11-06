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新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

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新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹馬偕醫院。聯合報系資料照
新竹馬偕醫院。聯合報系資料照

醫療人力荒持續延燒，麻醉科醫師薪資近日成為醫界關注焦點。新竹馬偕紀念醫院3日刊登徵才公告，公開招募麻醉科主治醫師，薪資欄位雖標示「面議」，卻有醫師在臉書透露，醫院原本明白寫出「保障月薪新台幣60萬元」，表示若加上自費麻醉項目收入，還可能每月再增加5萬至10萬元，引發醫界熱議。

醫師吳紹群昨（5）日於臉書分享新竹馬偕的徵才資訊，並以「麻醉科出道即顛峰又一例」形容，指出新竹馬偕麻醉科主治醫師待遇據傳達到月薪60萬元起跳，若包含自費項目收入，還可能有額外加成。他也提到，自己每天需要照顧6間手術室、每月值班4次，每年還要發表超過10篇SCI論文，並協助評鑑與教學工作，忍不住感嘆「我們真的都慘輸」。

貼文曝光後，不少網友對麻醉科醫師的薪資感到羨慕，也有人認為這反映醫療人力供需失衡。有同為醫師的網友直言「最近麻醫真的水漲船高」，吳紹群則回應，這是好事，尤其對年輕醫師而言，待遇提升也有助於改善科部主管的管理處境，並能藉由具體徵才條件，替醫師爭取更合理的薪資。

有醫師更在吳紹群的發文底下留言表示：「我同意到職了，只剩1個名額了」，有人則回應道：「我覺得新竹馬偕麻醫六個人是遠遠不夠的。」

至於為何新竹地區麻醉醫師待遇較其他地區醫院的麻醉科好？有網友認為與竹科產業聚落及高收入族群有關，也有人指出，麻醉醫師人力不足、醫院招募不易，才是薪資提高的重要原因。另有留言提到，若手術室因麻醉人力不足而無法正常開刀，將對醫院營運造成影響。

不過，新竹馬偕官方徵才公告於今日稍早已將原本的薪資待遇改為「面議」，而非原本的「保障月薪新台幣60萬元」，實際薪資仍須以院方正式聘用條件為準。

馬偕 月薪 醫師 新竹 徵才 薪資

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