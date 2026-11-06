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放棄赴美留南投43年！陳楷琳獲醫療奉獻獎 病患一家三代都找她

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
第36屆醫療奉獻獎得主、埔里基督教醫院陳楷琳醫師（中）在丈夫蔡秀茂陪同下拜會南投縣長許淑華，分享獲獎喜悅。圖／南投縣政府提供
第36屆醫療奉獻獎得主、埔里基督教醫院陳楷琳醫師（中）在丈夫蔡秀茂陪同下拜會南投縣長許淑華，分享獲獎喜悅。圖／南投縣政府提供

第36屆醫療奉獻獎得獎名單日前公布，埔里基督教醫院陳楷琳醫師獲此殊榮。她43年前從菲律賓來台，原有機會赴美行醫，卻因不捨偏鄉病患而選擇留在南投，長年深入埔里、仁愛鄉部落巡診，如今已70多歲仍堅守醫療崗位，甚至有病患一家三代都由她照顧。

陳楷琳昨天在丈夫蔡秀茂陪同下前往南投縣府拜會縣長許淑華，南投縣醫師公會理事長陳宏麟、榮譽理事長汪清、埔里基督教醫院院長蘇世強及縣府衛生局長陳南松等人也到場祝賀。

許淑華表示，醫療奉獻獎素有「醫界奧斯卡」美譽，陳楷琳43年前從菲律賓來台，目睹南投偏鄉醫療資源不足，毅然放棄赴美行醫機會，選擇留下服務。早年山區交通不便，她仍不辭辛勞深入仁愛鄉各部落巡診，甚至曾遭遇落石受困、橋梁遭沖斷等險境，服務熱忱始終不減。

許淑華指出，921大地震期間，陳楷琳第一時間投入傷患救治，震後也深入臨時組合屋及學校巡診，陪伴災民度過難關。如今她仍耐心為患者解說病情，長年守護偏鄉健康，令人敬佩，也感謝埔里基督教醫院及醫療團隊持續將醫療照護帶進社區與部落。

陳楷琳表示，當年聽聞埔里醫療人力短缺，便主動寫信表達來台服務意願，也受到埔基創院前輩徐賓諾、紀歐惠的奉獻精神感召，決定長期留在埔基服務。雖然年紀已大，但只要體力許可，就會繼續堅守崗位，能多做就多做，目前每周二也固定前往水里社區基督聯合診所看診。

縣府衛生局指出，陳楷琳早年支援霧社急診中心時，經常白天在醫院看診、夜間上山值班，隔天清晨下山後又接續門診。921大地震後，她也持續深入災區照顧民眾，從急性傷患救治到長期醫療照護，始終沒有缺席。

陳楷琳來台43年，從異鄉人到成為偏鄉居民信賴的家庭醫師，病患甚至一家三代都找她看診。如今她仍持續投入門診及長照機構照護，用行動寫下跨越國界的醫療奉獻故事。

陳楷琳醫師（右四）拜會南投縣長許淑華，分享深耕南投偏鄉醫療43年的歷程。圖／南投縣政府提供
陳楷琳醫師（右四）拜會南投縣長許淑華，分享深耕南投偏鄉醫療43年的歷程。圖／南投縣政府提供

赴美 醫療奉獻獎 南投

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