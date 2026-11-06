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老年憂鬱症易被誤認正常老化 專家籲發現長輩情緒低落別輕忽

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
寶佳基金會與董氏基金會合作十周年舉辦「拾光足跡」陪伴特展。記者翁唯真／攝影
寶佳基金會與董氏基金會合作十周年舉辦「拾光足跡」陪伴特展。記者翁唯真／攝影

台灣已進入超高齡社會，每7人就有1人罹患不同程度的老年憂鬱症。憂鬱症在所有疾病中造成的社會經濟負擔排名第二，更是造成失能的第一名。台灣憂鬱症防治協會理事長李龍騰表示，許多人常將憂鬱症狀誤認為正常老化，錯失早期發現，因此若發現長輩情緒低落，對生活、興趣出現變化，應盡早尋求協助。

根據2025年發表於「Archives of Gerontology and Geriatrics Plus」的回顧研究發現，照顧負荷中位盛行率近5成，憂鬱與焦慮也超越3成。

李龍騰表示，老年憂鬱症的盛行情形比一般人認知更為普遍，卻很容易被忽略。許多人因為不了解這個疾病，容易將憂鬱症狀誤認為正常老化，錯失早期發現、治療並恢復角色功能的機會。因此，若發現長者情緒持續低落、對原本有興趣的事物失去興趣，或日常生活習慣出現明顯變化，應及早尋求專業協助。

李龍騰說，老年憂鬱症與慢性病會相互影響，必須結合醫療生活照護以及家屬與親友的共同支持，才能提供最完善的照顧。

董氏基金會董事長張博雅說，過去台灣社會大家街頭巷尾都會聊天，感覺社區中有憂鬱症的人相對少，不過現今小家庭出現，人與人之間溝通減少，子女離開父母不同住，也讓人際互動減少。建議民眾多和長輩聊天，時刻關心，憂鬱症的人減少是社會福氣。

知名導演梁修身回憶，過去因熟悉演藝工作，常頻繁詢問小孩演藝工作狀況，自認是出於關心，後來讀了兒子出的書，才驚覺帶給對方很大的壓力，應該要換個方式，轉而關心兒子的健康、平常的喜好，甚至是與朋友的社交，這些不一樣的關心讓父子間有很大的改變。

現在的他很享受與孩子的互動，雖然沒有住在一起，孩子常常回來，反而有了心靈上的交流，他說最近兒子注意到自己常低頭用手機寫文章，擔心會傷害視力，便主動送他平板電腦，他們也有共同的興趣會一起去看NBA、去日本旅遊。

演員梁正群則表示，隨著年紀增長，對父親的想法與行為有了更多理解，將同理心應用在家人身上，溝通相處就會更加融洽。現在他很珍惜能以輕鬆的方式和父親聊天，兩人像朋友般分享生活瑣事。父親平時看似嚴肅，卻總會在人生重要時刻給予鼓勵、安慰或支持。

梁正群建議，與家中長輩相處不一定要談論重大議題，可以從旅遊、電視節目或日常小事開始，透過一次次輕鬆的閒聊互動，慢慢累積理解與信任，關係也會越來越好，更能化解親子間的矛盾和衝突，讓心更靠近。

衛福部心健司簡任技正朱春鳳表示，老年憂鬱問題，在社區看到大家攜手努力重視社會問題，也從成果中了解老年人的價值，大家互相理解，這才是心理健康融合環境。

寶佳基金會與董氏基金會合作十周年舉辦「拾光足跡」陪伴特展，張博雅表示，這次舉辦老年憂鬱防治十周年陪伴特展，希望讓大家看見陪伴不只是照顧與付出，更可以是雙向支持與彼此共好的關係，呼籲民眾走進展間「讀一讀」、「看一看」、「玩一玩」，看見老後的不同面貌，將樂齡心理健康資源運用在日常中，學習不同世代間的相處方式，照顧彼此情緒。

展覽首度將老年心理健康資源匯聚成樂齡百貨箱展出，現場設置跨世代互動體驗區、影音故事觀賞區、各式老模樣作品區，並於周末舉辦「樂齡心講堂」名人座談分享會，即日起至11月15日於剝皮寮歷史街區173-37及39展間（台北市萬華區康定路173巷）展出。

知名導演梁修身（左）及演員兒梁正群（右）分享傅子相處點滴，及防憂鬱關心。記者翁唯真／攝影
知名導演梁修身（左）及演員兒梁正群（右）分享傅子相處點滴，及防憂鬱關心。記者翁唯真／攝影

憂鬱症 長輩 情緒低落

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