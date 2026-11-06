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美沙冬減害治療10餘年 患者：使用海洛因念頭減少

中央社／ 台中6日電

一名接受美沙冬減害治療的患者談及治療10餘年的經驗，他目前持續用藥，尋求海洛因的念頭減少。身心科醫師指出，戒癮成效不能只看是否停藥，須評估症狀控制與再次使用的風險。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，一名接受美沙冬減害治療的患者分享自身經驗，過去他曾想靠意志力停止使用海洛因，但難以克服戒斷症狀，生活反覆繞著尋找海洛因打轉。他上網搜尋發現美沙冬減害治療，治療後使用海洛因的念頭逐漸減少。他身心狀況穩定，也找到工作。

身心科主任温偉鈞指出，治療成效要和「治療前的自己」比較。經美沙冬治療後患者症狀穩定，不過生活壓力未必消失。患者若仍想使用海洛因，須進一步了解是戒斷不適、情緒困擾或其他因素。

光田綜合醫院成癮治療照護涵蓋症狀評估、日常追蹤與心理支持，了解服藥之外的需求。心理團體透過生活近況的分享，逐步建立信任、了解患者的困難。相關課程納入探索自我與藥物使用關聯、壓力與藥物使用管理、法律規範等，協助患者提升對用藥行為的覺察及提升戒除動機，回應治療之外的生活需求。

温偉鈞表示，成癮問題需要像慢性病一樣持續治療與追蹤。透過規律接受美沙冬治療，配合心理與生活支持，有助減輕戒斷不適與渴求。

海洛因 患者

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