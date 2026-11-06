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花蓮市發生規模4.0地震 最大震度鹽寮3級

聯合新聞網／ 台北訊
11/06-12:01花蓮縣花蓮市發生規模4.0有感地震
11/06-12:01花蓮縣花蓮市發生規模4.0有感地震

2026年11月6日中午12時01分，花蓮縣花蓮市北北東方約2.4公里處發生一場規模4.0的地震，震源深度約23公里，屬於極淺層地震。此次地震因發生在近海區域，為花蓮地區民眾帶來明顯震感，震央位置接近花蓮縣政府，影響範圍涵蓋花蓮市及周邊地區。

最大震度3級地區：花蓮縣

花蓮縣鹽寮地區觀測到最大震度3級，屬於弱震等級，幾乎所有人都能感受到搖晃，並可能聽見碗盤、門窗震動聲響。此震度層級建議民眾保持警覺，檢查室內物品是否安全固定，並準備應急包以應對可能的餘震。地震後宜儘速檢視住家結構安全，避免進入有結構疑慮的建築物。

最大震度2級地區：南投縣

南投縣感受到輕微搖晃，屬於輕震範圍。多數人可以感知搖晃，室內懸掛物會有顫動，靜止汽車亦可能輕微搖晃，無明顯損害報告。

最大震度1級地區：台中市、宜蘭縣

台中市及宜蘭縣出現微震，主要為靜止時能感覺到的輕微震動，不會造成損害或產生明顯恐慌。

本次地震屬於正常的地震活動範圍之一，民眾應持續關心官方資訊，留意餘震可能性。遇到地震時，室內應保持冷靜，依循「趴下、掩護、穩住」原則，躲避於堅固家具下並避免窗戶附近。室外則應至開闊地帶遠離危險物。地震後要檢查水電瓦斯是否正常，避免二次災害發生。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震 規模

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